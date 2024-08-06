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Полина Волкова

6 августа 2024 в 9:55









«Вода просто вытекала из сливов на полу». Тартуский бизнес борется с потопом

Откачка воды во дворе Клиники Тартуского университета. Фото: Andras Kralla

Наводнение в Тарту беспрецедентно – такого мы еще не видели, сказал директор Tartu Toruabi Яннар Отсус, у которого сегодня выдался напряженный день.

Сейчас услуги по откачке воды заказываются в районе Веэрику, сообщил Отсус. «Шесть объектов уже выполнены, впереди еще множество», – сказал он. Все бригады Toruabi на данный момент работают на выезде.