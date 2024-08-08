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Лаура Сакс

8 августа 2024 в 7:26









По мнению банкира, предстоит несколько снижений процентных ставок

Прийт Пыльдоя замечает, что в Эстонии и Латвии ситуация хуже, чем в Литве и Польше. Фото: Raul Mee

В утренней программе радио Äripäev побывал глава совета Inbank Прийт Пыльдоя, который считает, что в будущем нас ждет еще несколько снижений процентных ставок.

«На самом деле, я думаю, что будет больше двух снижений ставок (одно в Европе уже произошло – прим. ред.). Euribor уже ниже 3,5%, это означает, что в сентябре произойдет снижение ставки как минимум на 0,25 процента», – сказал Пыльдоя.