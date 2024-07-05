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dv.ee

5 июля 2024 в 14:03









Безработица в США в июне оказалась на максимуме с ноября 2021 года

Уровень безработицы вырос в июне, но все еще на приемлемом уровне. Фото: MICHAEL M. SANTIAGO, Scanpix

Уровень безработицы в США в июне поднялся до 4,1%. Это больше, чем в мае и чем предсказывали аналитики. Таких цифр американский рынок труда не видел с ноября 2021 года.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Одновременно безработица выросла с 4% в мае до 4,1% в июне.

Тогда как консенсус-прогноз экспертов, приведенный Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в США в июне только на 190 тыс., но сохранение безработицы на уровне 4%.

Количество рабочих мест росло в первую очередь в частном секторе (136 тыс.) и меньше в государственном (70 тыс.).

Несмотря на то, что это рекорд с ноября и растущая динамика, рано говорить об ухудшении состояния американской экономики. Как правило, безработица в 4-5% считается нормой, а о кризисных явлениях говорит превышение 5%.