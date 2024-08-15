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Дмитрий Фефилов

15 августа 2024 в 11:04









Производитель модульных домов: кризис - это хорошо!

Владелец и руководитель производителя модульных домов Soome maja OÜ Симо Сёэдор. Фото: Soome Maja OÜ

В прошлом году на рынке модульных домов ситуация была плачевной, и все надеялись на восстановление в этом году. Но владелец и управляющий Soome maja OÜ говорит, что кризис - это хорошо!

Кризис в Скандинавских странах, где свои услуги активно предлагали эстонские компании модульных домов, привел к тому, что конкуренция на эстонском рынке за последние годы выросла в несколько раз. «Падение на скандинавском рынке спровоцировало возвращение всех этих предприятий на родину, где они планировали пережить это сложный период», - рассказывает владелец и руководитель производителя модульных домов Soome maja OÜ Симо Сёэдор.