    Harmet продал проблемную «дочку», сокращающую персонал, миноритариям

    Производитель сборных домов Harmet продал миноритарным акционерам свое таллиннское дочернее предприятие Harmet Constructions, которое осенью подверглось реструктуризации и сокращало сотрудников.

    Производитель модульных домов Harmet вышел из проблемной дочерней компании Harmet Constructions, основанной в 2015 году и работающей на скандинавском рынке.Фото: Liis Treimann
    Harmet принадлежало 60% Harmet Construction, остальная часть находилась в руках менеджеров компании Мехиса Васара и Тармо Иванова. Со 2 января Иванов и Васар стали единоличными владельцами компании.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Cамый большой картельный сговор за все времена. Предприниматель возражает: в Эстонии это невозможно
Михаил Кылварт: наибольшее беспокойство вызывает отчуждение людей от государства
Harmet продал проблемную «дочку», сокращающую персонал, миноритариям
Эпицентр
Эстонские продукты все еще поставляются в Россию
Эстонские продукты питания получают новые разрешения на продажу в России, обнаружили «Деловые ведомости». Не всегда с ведома производителей.
Эстонские продукты питания получают новые разрешения на продажу в России, обнаружили «Деловые ведомости». Не всегда с ведома производителей.
Все большие материалы
Инвестор
Фейковые новости вызвали всплеск цены биткоина
Цена биткоина выросла почти до $48 000 во вторник после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в X (ранее Twitter), что утверждено создание привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF). Однако оказалось, что информация ложная, и доступ к аккаунту ведомства получили неизвестные люди.
Цена биткоина выросла почти до $48 000 во вторник после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в X (ранее Twitter), что утверждено создание привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF). Однако оказалось, что информация ложная, и доступ к аккаунту ведомства получили неизвестные люди.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
«Русификация» Центристской партии происходит с помощью ее оппонентов
Съеживающаяся, словно шагреневая кожа, Центристская партия оказалась в заколдованном круге: покидающие ее политики, сетуя на ее «русификацию» и «муниципализацию», а также на неспособность Михаила Кылварта «создать единую команду, которая сумела бы привлечь как русских, так и эстонских избирателей», сами своими действиями способствуют как первому и второму, так и третьему, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Съеживающаяся, словно шагреневая кожа, Центристская партия оказалась в заколдованном круге: покидающие ее политики, сетуя на ее «русификацию» и «муниципализацию», а также на неспособность Михаила Кылварта «создать единую команду, которая сумела бы привлечь как русских, так и эстонских избирателей», сами своими действиями способствуют как первому и второму, так и третьему, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект