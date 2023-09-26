Новости

dv.ee

26 сентября 2023 в 7:48









Эстонские строительные компании одна за другой банкротятся в Швеции

Экономический спад в Швеции ударил не только по местным предприятиям – целому ряду работающих на шведском рынке эстонских компаний пришлось объявить о банкротстве.

По данным агентства Eurostat, ВВП Швеции во втором квартале 2023 года упал на 2,4% в годовом исчислении. Фото: Лийз Трейманн

«У нас были проблемы с клиентом», – рассказывает Каарел Лийв, менеджер и владелец компании по управлению строительными проектами O&K Products and Consulting OÜ.