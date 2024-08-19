Производителю мебели удалось выйти в прибыль: компания сократила штат и закрыла один из заводов
Глава Bellus Furniture Рольф Реландер уверен, что в ближайшие годы компания сможет увеличить долю рынка. Фото: Andras Kralla
Ляэне-вируский производитель мебели Bellus Furniture в прошлом году значительно потерял в обороте, но смог выйти из убытков и получить более полумиллиона евро прибыли.
«В условиях изменяющейся экономической среды важно сохранять гибкость в отношении затрат, чтобы поддерживать прибыльность компании. Мы продолжаем оптимизировать расходы и повышать эффективность производства», – рассказал руководитель и один из владельцев Bellus Furniture Рольф Реландер изданию Lääne-Virumaa Uudised.
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