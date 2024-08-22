Яак Мадисон вступил в Центристскую партию

Пряников на всех не хватило: не все европарламентарии от Эстонии довольны полученными местами

Юри Ратас попал в самый влиятельный европейский комитет с точки зрения экономики, от Марины Кальюранд ждут, что она вразумит коллег относительно миграции, а Яна Тоом и Рихо Террас жалеют, что их не поставили отвечать за сельское хозяйство.