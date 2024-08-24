    Суд начал процесс санации Planet42

    Ээрик Оя, генеральный директор и основатель стартапа Planet42.Фото: Raul Mee

    Суд начал процесс санации Inclusion OÜ – компании, владеющей стартапом Planet42, который занимается арендой автомобилей в Южной Африке.

    Генеральный директор и основатель стартапа Planet42 Ээрик Оя написал инвесторам в конце июля, что неожиданное ухудшение бизнеса в Южной Африке поставило Inclusion OÜ под финансовое давление. На прошлой неделе стало известно, что Inclusion подала ходатайство о санации в суд.

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