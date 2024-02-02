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dv.ee

2 февраля 2024 в 14:22









«Доход зависит от умений». Сколько получают работники торговых сетей?

Магазин Rimi в торговом центре Nautica. Фото: Raul Mee

Сеть магазинов розничной торговли Rimi Eesti объявила, что инвестирует почти 3 миллиона евро в повышение заработной платы. Средняя зарплата работников сферы обслуживания увеличится на 9,3%, всех сотрудников Rimi – на 8%. Как обстоят дела в других торговых сетях, разбирался Ärileht.

По словам руководителя Rimi Eesti Кристель Метса, компания значительно увеличит базовую заработную плату, а также доплату за навыки и выполнение целей.

Метса пояснила, что в Rimi действует уровневая система оплаты труда. Так, помимо базовой зарплаты учитывается уровень навыков сотрудников и их результативность.

По данным CV Keskus, кассиру или работнику зала, работающему на полную ставку, Rimi предлагает зарплату в 860 евро. Старший продавец может заработать до 1080 евро. Зарплаты поваров, складских рабочих и других cотрудников также попадают в этот диапазон. В то же время члены «оперативной» команды получают больше – такие сотрудники работают без определенного графика и должны уметь быстро реагировать. «Оперативный» специалист по обслуживанию клиентов получает 1200-1300 евро, а руководитель по обслуживанию в «оперативной команде» – 1600 евро. Помимо основного оклада, на некоторых позициях предусмотрены и дополнительные премии, но не на всех. Например, кассир в Mustamäe Rimi может рассчитывать на бонус в дополнение к основной зарплате, а старший обслуживающий персонал в Aardla Mini Rimi – нет.

Зарплаты повышают и другие торговые сети

Lidl Eesti объявила о повышении заработной платы своим сотрудникам в конце прошлого года. В течение этого года магазин повысит зарплаты всем сотрудникам на 7-10 процентов. Фонд заработной платы сотрудников Lidl Eesti будет увеличен примерно на один миллион евро.

Lidl пообещал платить лучшие зарплаты в розничном секторе Эстонии. Стартовая почасовая оплата труда работников региональных магазинов будет повышена до 6,3 евро в час, а в магазинах Таллинна и Тарту – до 6,60 евро в час. При рабочем времени (176 часов) в январе это составит 1108,8 евро и 1161,6 евро в месяц соответственно.

Maxima Eesti в этом году также повысила зарплаты, причем самый большой рост зарплат – до 11% – произошел на должностях, связанных с торговлей и производством. «При необходимости мы также пересмотрим зарплаты в середине года», – рассказала руководитель по персоналу Maxima Леа Кимбер.

Ежемесячная ставка зарплаты штатного кассира составляет около 1000 евро. Помимо заработной платы, сотрудники также получают вознаграждение за результативность на основе различных программ мотивации.

Selver в этом году учел возможность увеличения расходов на заработную плату на 10 процентов. «Фактический рост зависит от производительности и вклада отдельного сотрудника. А именно, зарплата зависит от содержания работы: чем многофункциональнее сотрудник, тем выше его зарплата», – рассказала менеджер по связям с общественностью Selver Марианн Ярвела.

В зависимости от содержания работы сотрудник Selver может зарабатывать до 1300 евро в месяц.

Растут зарплаты и в Coop. По словам менеджера по персоналу Coop Eesti Keskühistu Керстин Яани, по сравнению с прошлым годом зарплатный фонд вырос на 10%, т.е. на 11 млн евро.

«В наших региональных отделениях по всей Эстонии повышение зарплат происходит по-разному: в некоторых магазинах зарплата пересматривается один раз, а в некоторых – два раза в год. Рост зарплаты составляет в среднем 5-10% в год», – пояснила она.

По данным портала CV, Coop предлагает мерчендайзеру 1175–1350 евро в месяц и продавцу 1080–1240 евро в месяц. Глава магазина получает от 1985 до 2480 евро в месяц. Заработная плата продавца в Вяндра составляет 900-950 евро в месяц, что также является самой низкой зарплатой за полный рабочий день, которую Coop отображает на портале вакансий. Зарплата повара в Coop начинается от 1200 евро. У части сотрудников Coop также есть возможности получения бонусов за результаты.

В Prisma зарплаты не раскрыли, не указаны они и на CV-порталах. В компании пояснили, что магазин повышал заработную плату в прошлом году и сейчас следит за рыночной ситуацией. В Prisma также предлагают бонусы за результаты.