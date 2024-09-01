Новости

dv.ee

1 сентября 2024 в 10:22









Производитель косметики с миллионным оборотом обанкротился – на аукцион выставлены килограммы продукции

Компания работала на рынке в качестве оптового продавца косметики и парфюмерии. В списке товаров, например, более 10 000 тушей для ресниц Max Factor и 300 спонжей для макияжа Shiseido. Фото: Аукционный центр

На аукционной платформе судебных исполнителей выставлено большое количество количество косметической и парфюмерной продукции, а также экспресс-тесты на COVID-19. Это активы компании Globalex, обанкротившейся в январе этого года, передает Ärileht.

Член правления компании Ивари Саар, который еще в 2022 году руководил прибыльным предприятием, не захотел комментировать связанные с банкротством вопросы. «У меня нет полномочий давать комментарии от имени обанкротившейся компании», — ответил Саар изданию Geenius и предложил задать вопросы банкротному управляющему.

По словам банкротного управляющего Маарьи Рохт, в отношении товара уже есть несколько заинтересованных: «Кто может быть заинтересован в активах, предсказать невозможно. Однако определенно одной из целевых групп могут быть лица, занимающиеся продажей тех же товаров, или другие предприниматели, которые заинтересованы в покупке товаров по низкой цене с целью дальнейшей продажи по более высокой цене».

Рохт подчеркнула, что складированные (хранящиеся в коробках и ящиках) активы в целом пригодны к использованию и она верит, что это относится и к данному случаю. «Управляющий не дает гарантии по каждой продаваемой товарной позиции. Тем не менее даже внешне поврежденный (например, с поврежденной упаковкой) товар имеет ценность», – уверила она.

В аукционной среде указано, что стартовая цена активов компании составляет 240 000 евро. Товары хранятся на 29 поддонах, расположенных в логистическом центре в волости Раэ. Аукцион заканчивается 9 сентября.

Компании удалось выйти из убытков

О банкротстве Globalex стало известно в начале этого года. В 2021 году компанию неожиданно постигли большие убытки в размере 412 744 евро. Оборот в том году также остался на уровне полумиллиона евро.

При этом новый год принес гораздо более лучшие результаты. Согласно годовому отчету за 2022 год, оборот компании достиг 700 000 евро, при этом убытки удалось превратить в прибыль. Чистая прибыль составила около 2000 евро.

Компания продолжала работать вплоть до 2023 года, когда налогооблагаемый оборот, по данным teatmik.ee, достиг 400 000 евро. К тому времени количество сотрудников сократилось до одного человека. В третьем квартале 2023 года на предприятии не осталось ни одного наемного работника.

Globalex была основана в 2005 году и занималась оптовой продажей косметики и парфюмерии.