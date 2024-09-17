Назад 17.09.24, 08:42 Телефонный разговор Парвела Пруунсильда с политиком «Отечества»: «Оказывай давление!» «Ну боже мой, вы все еще не можете договориться? Это просто невероятно! Сегодня уже 15 декабря», — говорил крупный спонсор «Отечества», бизнесмен Парвел Пруунсильд своему однопартийцу Прийту Хумалу.

В Тартуском уездном суде проходит судебный процесс по делу о коррупции, связанному с бизнесменом Парвелом Пруунсильдом и бывшим вице-мэром Тарту, членом партии «Отечество», Прийтом Хумалом. В центре дела – недвижимость бывшего здания Эстонского национального музея, также известного как K9. Foto: Andras Kralla

Эту фразу Пруунсильд произнес по телефону в 2022 году. На тот момент он уже несколько раз говорил с Хумалом по телефону, интересуясь судьбой здания Эстонского национального музея (ERM). Однако процесс затягивался, и Пруунсильд становился всё более нетерпеливым, так как город Тарту все никак не принимал решения о том, откажется ли он от преимущественного права на покупку старого здания или нет.

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