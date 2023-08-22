    Новые ветряки имеют потенциал удвоить производство ветровой энергии

    В Эстонии работают 150 ветряков, но морских среди них пока нетФото: Reuters/Scanpix

    Если проекты по созданию новых ветропарков реализуются, объем ветровой энергии, производимой в Эстонии, удвоится, пишет ERR. Но загадывать пока рано.

    Сейчас в Эстонии работают 150 ветряков общей мощностью 340 мегаватт. Планируется, что в четвертом квартале этого года к ним добавятся еще 9 от ветропарка Саарде (Utilitas). Как утверждает глава Ассоциации ветровой энергии Эстонии Терье Талв, три ветряка уже введены в строй, а общая мощность этого парка должна составить 38,7 мегаватт (годовое производство - 135 гигаватт-часов в год).
  • Самое читаемое
Просроченные кредиты и потенциальные взыскания грозят устойчивости Estateguru
Количество сделок с недвижимостью резко упало. Аналитик: ценовое дно на более дешевые квартиры уже достигнуто
Как эстонские компании поставляли микросхемы в Россию
Эпицентр
Медленное транспортное сообщение с Таллинном сдерживает развитие Нарвы
Многие проекты в Нарве — и промышленные, и культурные — создаются в расчете на то, что клиенты или часть специалистов будут приезжать в приграничный город из Таллинна. Для таких проектов критически важным становится удобство транспортного сообщения. А оно могло бы быть лучше: например, уехать из Нарвы на общественном транспорте поздно вечером в Санкт-Петербург можно, а в Таллинн и Тарту — нельзя.
Многие проекты в Нарве — и промышленные, и культурные — создаются в расчете на то, что клиенты или часть специалистов будут приезжать в приграничный город из Таллинна. Для таких проектов критически важным становится удобство транспортного сообщения. А оно могло бы быть лучше: например, уехать из Нарвы на общественном транспорте поздно вечером в Санкт-Петербург можно, а в Таллинн и Тарту — нельзя.
Все большие материалы
Инвестор
Iute Group в первом полугодии увеличил доход и прибыль
Общий доход финансовой технологической компании Iute Group в первом полугодии увеличился на 29 процентов до 52 миллионов евро, а прибыль до вычета интрессов, налоговых выплат и амортизации увеличилась на 48 процентов до 23 миллионов евро.
Общий доход финансовой технологической компании Iute Group в первом полугодии увеличился на 29 процентов до 52 миллионов евро, а прибыль до вычета интрессов, налоговых выплат и амортизации увеличилась на 48 процентов до 23 миллионов евро.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: биткойн? Дорога в сторону нуля, но не так быстро
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Эльконд Либман: Эстонская политика приобретает черты истерики
Жизнь в Эстонии, прежде всего политическая, становится все более нервной, приобретая порой черты форменной истерики, полагает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. В фокусе его внимания два ключевых конфликта последних недель — скандал с опросом фонда Pere Sihtkapital и споры вокруг лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.
Жизнь в Эстонии, прежде всего политическая, становится все более нервной, приобретая порой черты форменной истерики, полагает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. В фокусе его внимания два ключевых конфликта последних недель — скандал с опросом фонда Pere Sihtkapital и споры вокруг лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.
Все мнения
Интервью
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект