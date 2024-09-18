Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%263,02
  • OMX Riga0,03%876,03
  • OMX Tallinn−0,01%1 696,89
  • OMX Vilnius0,35%1 002,46
  • S&P 5000,03%5 634,58
  • DOW 30−0,04%41 606,18
  • Nasdaq 0,2%17 628,06
  • FTSE 100−0,2%8 293,2
  • Nikkei 2250,49%36 380,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%101,82
  • OMX Baltic0,13%263,02
  • OMX Riga0,03%876,03
  • OMX Tallinn−0,01%1 696,89
  • OMX Vilnius0,35%1 002,46
  • S&P 5000,03%5 634,58
  • DOW 30−0,04%41 606,18
  • Nasdaq 0,2%17 628,06
  • FTSE 100−0,2%8 293,2
  • Nikkei 2250,49%36 380,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%101,82
  • 18.09.24, 06:00

Из «Москвы» в Палдиски: даже в кризис людям нужно есть

Таллиннская предпринимательница Виктория Кивистик пробует вдохнуть новую жизнь в здание гостиницы и ресторана Valge Laev в Палдиски, откуда недавно отчалил очередной арендатор, оставив помещения известного в прошлом заведения бесхозными.
Здание «Белого корабля» в центре Палдиски – теперь непривычного темного цвета. На первом этаже работает ресторан, а на втором минигостиница.
  • Здание «Белого корабля» в центре Палдиски – теперь непривычного темного цвета. На первом этаже работает ресторан, а на втором минигостиница. Foto: Алексей Шишкин
«Мы не ждем, что это заведение станет началом сети или проработает многие десятилетия. Но даже в кризис людям нужно есть», – говорит Кивистик.
Виктория Кивистик, предпринимательница и многодетная мать из Таллинна, прежде работала в общественном питании, успев пройти путь от официантки до управляющей и собственницы, в том числе она трудилась в знаменитом когда-то кафе «Москва» на площади Вабадузе. Первый собственный бар и бильярдную Кивистик открыла в Кейла. «Мы начали как бильярдная, но в какой-то момент превратились в сельский клуб, потому что люди хотели этого. У нас был один зал под дискотеки, другой для еды. Мы предлагали закуски, суши», – рассказывает она.
Заведение в Кейла Кивистик пришлось закрыть во время пандемии, после чего она занялась куплей-продажей недвижимости. «Это было интересное, подходящее мне занятие, все время смена обстановки, новая локация. Но со временем я поняла, что оно забирает больше ресурсов, чем дает, – рассказывает предпринимательница. – Пару месяцев назад друзья, которым принадлежит здание Valge Laev в Палдиски, они управляют гостиницей на втором этаже, спросили, не хочу ли я попробовать открыть ресторан на первом. Я сказала “нет”, а муж “почему бы и нет?”. В итоге я решилась».
Valge Laev
Так называемый Valge Laev – двухэтажное здание на улице Раэ в Палдиски. В советскую эпоху находилось в госсобственности и использовалось как дом быта. После приватизации строение перешло к Северному порту Палдиски и пополнило активы предпринимателя Алексея Чульца. В нем работал ресторан и гостиница Valge Laev.
В 2012 году администрация Палдиски организовала тендер на покупку представительских помещений для города. Единственным участником стала компания Paldiski Sadamate AS, предложившая недвижимость на Раэ, 32. За пустующее здание уже бывшего отеля-ресторана Valge Laev запросили 250 000 евро. Городской совет принял решение одобрить сделку в мае 2012 года. Среди пяти проголосовавших «за» были два сотрудника Северного порта, оппозиция критиковала решение.
Позже в разное время в здании пробовали организовать городской музей, чайный дом и бар. Сейчас «Корабль» принадлежит компании ​​SB.LMM OÜ предпринимательниц Лауры-Марии Метс и Светланы Павловой.
По словам Виктории Кивистик, владельцы бара, прежде работавшего на этом месте, покинули помещение спешно, не справившись с управлением заведением. Благодаря им новым хозяевам ресторана, который теперь носит название Purjelaev, не пришлось вкладываться в ремонт и мебель – только в переоборудование кухни. Инвестиции, сумму которых предпринимательница не раскрывает, были сделаны из собственных средств семьи. «Я пока не прибегала к помощи Кассы по безработице, делала только ту бумажную работу, которой нельзя было избежать, – рассказывает Кивистик. – Весь путь от идеи до открытия занял полтора месяца».
Меню составляли на интуиции. Мы общались с местными, слушали их советы и пожелания. Кроме того, был опыт, накопленный в другом небольшом городе, Кейла. Мы старались сделать меню универсальным, чтобы каждый нашел что-то для себя, и оставили доступный ценовой диапазон. Это ресторан на все случаи жизни.
Виктория Кивистик
хозяйка ресторана Purjelaev в Палдиски
По словам Кивистик, в Палдиски есть успешный ресторан «Петровская таможня», но он во многом функционирует как музей и культурный центр, рассчитанный на туристов, но он не по карману местным как кафе на каждый день. Кроме того, и он, и популярная у жителей Палдиски пиццерия работают уже много лет, а потому успели стать привычными публике. «Люди продолжат заказывать у них, но, думаю, придут и к нам», – рассуждает таллиннская предпринимательница, сейчас путешествующая между столицей и Палдиски каждый день.
Кивистик признается, что у нее нет амбиций сделать Purjelaev делом своей жизни, но она видит у нового ресторана потенциал: «Я не верю, что это может перерасти в крупную сеть или жить десятилетиями. Но пока ты здесь, пока вкладываешь силы, все работает. За первые три дня работы ресторана в Палдиски у нас уже брали все позиции в меню, ничего не провисает».

Похожие статьи

Эпицентр
  • 27.09.23, 09:37
Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
Новости
  • 26.08.24, 12:38
Павел Гурьянов закрывает пекарню: «Люди не готовы платить 3 евро за пирожок, себестоимость которого уже 6 евро»
Пекарня KOGU Resto ja Pagar скоро закроется, подтвердил ДВ совладелец и бренд-шеф проекта Павел Гурьянов. «Это реструктуризация бизнеса, чтобы сосредоточиться на том, что получается лучше», – объяснил он. Также изменится время работы ресторана.
Эпицентр
  • 28.08.24, 06:00
Искусство вместо килек: островитянин и ресторатор из Ласнамяэ обживают фабрику на Хийумаа
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
Новости
  • 13.09.24, 11:22
Обед с обременением: владелец заложил заведение компании Осиновского
Здание ресторана Domberg, выставлявшееся на торги, осталось у владельца, но приобрело связь с компанией Олега Осиновского.
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:02
5 причин, почему вам нужны брендовые парфюмы
Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.09.24, 13:25
Правительство сделало выбор в пользу налогообложения прибыли компаний
2
Эпицентр
  • 17.09.24, 06:00
Заправки и права: водители жалуются на проблемы с двигателем после заливки бака
3
Mнения
  • 16.09.24, 11:23
Предприниматели – правительству: мы не можем тушить пожар, раздувая его
4
Новости
  • 17.09.24, 12:32
«Очень прискорбно». Медлительность властей привела к крупным сокращениям
обновлено
5
Новости
  • 16.09.24, 13:17
В Ида-Вирумаа продается деревообрабатывающий завод, 50 человек потеряли работу
6
ТОП
  • 16.09.24, 13:20
ТОП 10 офшоров: куда бегут от налогов эстонские фирмы?

Последние новости

Новости
  • 18.09.24, 10:42
Кристина Каллас: нам придется обсудить отказ от индексации пенсий
Биржа
  • 18.09.24, 10:34
Роосааре впервые прокомментировал происходящее с Planet42: я чувствую себя обманутым
Биржа
  • 18.09.24, 10:31
LHV разрешили купить кредитный портфель скандального банка
Новости
  • 18.09.24, 08:57
Документ наконец-то подписан. Производители деревянных домов получат работу
Новости
  • 18.09.24, 08:38
Испанская промышленная компания может инвестировать в Эстонии 200 млн евро
Новости
  • 18.09.24, 06:00
Из «Москвы» в Палдиски: даже в кризис людям нужно есть

Сейчас в фокусе

Министр финансов Юрген Лиги и премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 17.09.24, 13:25
Правительство сделало выбор в пользу налогообложения прибыли компаний
Заправки Jetoil снова вызвали жалобы у водителей.
Эпицентр
  • 17.09.24, 06:00
Заправки и права: водители жалуются на проблемы с двигателем после заливки бака
Глава Timbeco Сийм Лейсалу. По его словам, если бы мера вышла на рынок вовремя, многие компании отказались бы от сокращений штата.
Новости
  • 17.09.24, 12:32
«Очень прискорбно». Медлительность властей привела к крупным сокращениям
обновлено
Карта ТОП 10 финансовых убежищ, стран или регионов, где сосредоточено больше всего освобожденного от налогов финансового богатства.
ТОП
  • 16.09.24, 13:20
ТОП 10 офшоров: куда бегут от налогов эстонские фирмы?
Мажоритарный владелец и член правления SRC Group Ханнес Лильп приветствует решение правительства поддержать судостроительную отрасль 25 миллионами евро.
Новости
  • 16.09.24, 14:13
Судостроительная компания удвоила оборот и вышла в прибыль. «Запросов больше, чем когда-либо, но...»
В Тартуском уездном суде проходит судебный процесс по делу о коррупции, связанному с бизнесменом Парвелом Пруунсильдом и бывшим вице-мэром Тарту, членом партии «Отечество», Прийтом Хумалом. В центре дела – недвижимость бывшего здания Эстонского национального музея, также известного как K9.
Новости
  • 17.09.24, 08:42
Телефонный разговор Парвела Пруунсильда с политиком «Отечества»: «Оказывай давление!»
В выходные я отправился на семинар по недвижимости, который проходил посреди поля в бывшем большом коровнике в районе Пеэтри, чтобы послушать советы знатоков. Коровы уже переехали, и я оказался среди 150 инвесторов в центре жизни и шума, впитывая знания мудрость.
Инвестор Тоомас
  • 17.09.24, 12:19
Инвестор Тоомас: флиппинг в минус или в плюс – несколько правил могут решить этот вопрос
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:23
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024