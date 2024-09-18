Назад 18.09.24, 06:00 Из «Москвы» в Палдиски: даже в кризис людям нужно есть Таллиннская предпринимательница Виктория Кивистик пробует вдохнуть новую жизнь в здание гостиницы и ресторана Valge Laev в Палдиски, откуда недавно отчалил очередной арендатор, оставив помещения известного в прошлом заведения бесхозными.

Здание «Белого корабля» в центре Палдиски – теперь непривычного темного цвета. На первом этаже работает ресторан, а на втором минигостиница. Foto: Алексей Шишкин

«Мы не ждем, что это заведение станет началом сети или проработает многие десятилетия. Но даже в кризис людям нужно есть», – говорит Кивистик.

Виктория Кивистик, предпринимательница и многодетная мать из Таллинна, прежде работала в общественном питании, успев пройти путь от официантки до управляющей и собственницы, в том числе она трудилась в знаменитом когда-то кафе «Москва» на площади Вабадузе. Первый собственный бар и бильярдную Кивистик открыла в Кейла. «Мы начали как бильярдная, но в какой-то момент превратились в сельский клуб, потому что люди хотели этого. У нас был один зал под дискотеки, другой для еды. Мы предлагали закуски, суши», – рассказывает она.

Заведение в Кейла Кивистик пришлось закрыть во время пандемии, после чего она занялась куплей-продажей недвижимости. «Это было интересное, подходящее мне занятие, все время смена обстановки, новая локация. Но со временем я поняла, что оно забирает больше ресурсов, чем дает, – рассказывает предпринимательница. – Пару месяцев назад друзья, которым принадлежит здание Valge Laev в Палдиски, они управляют гостиницей на втором этаже, спросили, не хочу ли я попробовать открыть ресторан на первом. Я сказала “нет”, а муж “почему бы и нет?”. В итоге я решилась».

Valge Laev Так называемый Valge Laev – двухэтажное здание на улице Раэ в Палдиски. В советскую эпоху находилось в госсобственности и использовалось как дом быта. После приватизации строение перешло к Северному порту Палдиски и пополнило активы предпринимателя Алексея Чульца. В нем работал ресторан и гостиница Valge Laev. В 2012 году администрация Палдиски организовала тендер на покупку представительских помещений для города. Единственным участником стала компания Paldiski Sadamate AS, предложившая недвижимость на Раэ, 32. За пустующее здание уже бывшего отеля-ресторана Valge Laev запросили 250 000 евро. Городской совет принял решение одобрить сделку в мае 2012 года. Среди пяти проголосовавших «за» были два сотрудника Северного порта, оппозиция критиковала решение. Позже в разное время в здании пробовали организовать городской музей, чайный дом и бар. Сейчас «Корабль» принадлежит компании ​​SB.LMM OÜ предпринимательниц Лауры-Марии Метс и Светланы Павловой.

По словам Виктории Кивистик, владельцы бара, прежде работавшего на этом месте, покинули помещение спешно, не справившись с управлением заведением. Благодаря им новым хозяевам ресторана, который теперь носит название Purjelaev, не пришлось вкладываться в ремонт и мебель – только в переоборудование кухни. Инвестиции, сумму которых предпринимательница не раскрывает, были сделаны из собственных средств семьи. «Я пока не прибегала к помощи Кассы по безработице, делала только ту бумажную работу, которой нельзя было избежать, – рассказывает Кивистик. – Весь путь от идеи до открытия занял полтора месяца».

Меню составляли на интуиции. Мы общались с местными, слушали их советы и пожелания. Кроме того, был опыт, накопленный в другом небольшом городе, Кейла. Мы старались сделать меню универсальным, чтобы каждый нашел что-то для себя, и оставили доступный ценовой диапазон. Это ресторан на все случаи жизни. Виктория Кивистик хозяйка ресторана Purjelaev в Палдиски

По словам Кивистик, в Палдиски есть успешный ресторан «Петровская таможня», но он во многом функционирует как музей и культурный центр, рассчитанный на туристов, но он не по карману местным как кафе на каждый день. Кроме того, и он, и популярная у жителей Палдиски пиццерия работают уже много лет, а потому успели стать привычными публике. «Люди продолжат заказывать у них, но, думаю, придут и к нам», – рассуждает таллиннская предпринимательница, сейчас путешествующая между столицей и Палдиски каждый день.

Кивистик признается, что у нее нет амбиций сделать Purjelaev делом своей жизни, но она видит у нового ресторана потенциал: «Я не верю, что это может перерасти в крупную сеть или жить десятилетиями. Но пока ты здесь, пока вкладываешь силы, все работает. За первые три дня работы ресторана в Палдиски у нас уже брали все позиции в меню, ничего не провисает».

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