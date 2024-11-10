Серопаспортников также могут лишить права голоса

Коалиция предложила компромисс: изменить в срочном порядке Конституцию и лишить граждан России и Беларуси возможности голосовать на местных выборах, однако сохранить право волеизъявления для обладателей серых паспортов, однако большая часть оппозиции требует изъять это право и у них, пишет rus.err.ee.
- Рийгикогу. Фото иллюстративное. Foto: Andras Kralla
Против компромиссного варианта выступают и Консервативная народная партия (EKRE), и Эстонские националисты и консерваторы (ERK).
«Эстонские националисты и консерваторы считают, что, несомненно, нужно отобрать право голоса у граждан третьих стран, граждан России и Беларуси, но так же и у неграждан. Я надеюсь, что в вопросе права голоса еще есть время для обсуждений. Что коалиция все-таки прислушается к здравому смыслу, а не будет лишь плясать под дудку социал-демократов, и мы придем к удовлетворительному результату. И если придем, мы обязательно проголосуем "за"», – сказал внефрационный депутат Рийгикогу Хенн Пыллуаас (ERK).
Категорически против изменения Конституции выступают только центристы.
«В обсуждении мы, безусловно, участвуем, и у нас есть очень четкая позиция. И, в отличие от социал-демократов, мы свою позицию не продаем. Оба подхода нас не устраивают, поэтому мы будем голосовать исходя из обозначенной точки зрения. Мы принципиально против изменения Конституции, и здесь нет законопроекта, который мы готовы поддерживать, и нет темы для обсуждения. Еще раз повторюсь, любые компромиссы, которые подрывают основу демократического государства, для нас неприемлемы», – сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
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