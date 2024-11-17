Назад 17.11.24, 16:17 Предприниматели: молодежь хочет работать девять месяцев в году и три месяца отдыхать Найти молодых работников для производства становится всё сложнее, поскольку производство не кажется молодёжи привлекательной сферой, а их трудовые привычки изменились по сравнению с предыдущими поколениями, утверждают предприниматели.

В дискуссионной панели, состоявшейся на мероприятии по признанию победителей региональных ТОПов предприятий Центральной Эстонии, приняли участие руководитель отдела персонала Saarionen Eesti Марелле Пихлак, руководитель зернового бизнеса Scandagra Eesti Марге Пяхкель и владелец компании Thermoarena Вахур Пиндма. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги. Foto: Андрас Кралла

«Молодой человек хочет работать девять месяцев в году и три месяца отдыхать и путешествовать. В производственной сфере такую гибкость предложить сложно», — заявила руководитель отдела персонала компании Saarionen Eesti из Рапламаа Марелле Пихлак на мероприятии по вручению наград победителям ТОПов Вильяндимаа, Ярвамаа и Рапламаа, состоявшемся на прошлой неделе в Тюри.