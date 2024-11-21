Назад 21.11.24, 12:29 СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин Россиянин, значившийся в документах китайского судна, подозреваемого в повреждении двух кабелей в Балтийском море, оказался не капитаном, а лоцманом. Он утверждает, что выводил судно из порта и покинул его задолго до предполагаемой диверсии.

Китайское судно, сухогруз Yi Peng 3 на якоре в проливе Каттегат, недалеко от города Гранаа в Ютландии, Дания, 20 ноября 2024 года. Foto: Scanpix

На этой неделе между Финляндией и Германией, а также между Литвой и Швецией были повреждены подводные коммуникационные кабели. Предполагается, что причиной могла стать преднамеренная диверсия, в которой участвовал китайский сухогруз Yi Peng 3. Расследователь по открытым данным (OSINT) Эрик Каннике из Эстонии обнаружил по российским записям, что судном управлял российский гражданин Александр Стеченцев. Журналисты связались со Стеченцевым. Капитаном судна является гражданин Китая, сказал он «Агентству» . «Не понимаю, как меня зачислили в китайский экипаж».

В разговоре с The Insider он подтвердил, что был на судне во время его отхода из Усть-Луги, однако в качестве лоцмана. Стеченцев заявил, что вывел груженое углем судно из порта 15 ноября и сразу вернулся обратно, то есть во время обрывов кабелей его не было среди экипажа балкера.

«Это судно под китайским флагом с китайским экипажем. Я его 15 ноября вывел из порта Усть-Луга, мы попрощались в 14:40, и я пошел на заход обратно уже на другом судне. Дальнейшую судьбу я узнаю от журналистов. Я лоцман, так что моя фамилия где-то там боком проходила», – сказал он.

Стеченцев также рассказал, что повредить кабель не так-то просто: «С трудом представляю себе эту ситуацию. Я в море с 1985 года. Чтобы порвать кабель якорем, надо очень долго стараться. Надо знать, где кабель находится. Если бы у меня раньше спросили, то я бы сказал, что надо бросить такие фантазии, потому что тут нужно специализированное оборудование. Сейчас все изменилось, и я ничего не могу утверждать».