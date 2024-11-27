Назад 27.11.24, 10:27 Снижение объемов строительства продолжилось и в третьем квартале Эстонские строительные компании построили в третьем квартале на 5% меньше, чем год назад, а объем местного рынка сократился на 6%. Строительство зданий сокращается уже более двух лет подряд.

В третьем квартале было выдано на 30% меньше разрешений на строительство и почти на треть меньше разрешений на ввод в эксплуатацию. Foto: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, в третьем квартале строительные компании выполнили работы на сумму 1127 миллионов евро, из которых 686 миллионов пришлось на здания и 441 миллион на сооружения. По сравнению с тем же периодом прошлого года строительство зданий сократилось на 4%, а сооружений – на 7%.