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  • 27.11.24, 10:27

Снижение объемов строительства продолжилось и в третьем квартале

Эстонские строительные компании построили в третьем квартале на 5% меньше, чем год назад, а объем местного рынка сократился на 6%. Строительство зданий сокращается уже более двух лет подряд.
В третьем квартале было выдано на 30% меньше разрешений на строительство и почти на треть меньше разрешений на ввод в эксплуатацию.
  • В третьем квартале было выдано на 30% меньше разрешений на строительство и почти на треть меньше разрешений на ввод в эксплуатацию. Foto: Andras Kralla
По данным Департамента статистики, в третьем квартале строительные компании выполнили работы на сумму 1127 миллионов евро, из которых 686 миллионов пришлось на здания и 441 миллион на сооружения. По сравнению с тем же периодом прошлого года строительство зданий сократилось на 4%, а сооружений – на 7%.

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