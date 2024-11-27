Снижение объемов строительства продолжилось и в третьем квартале

В третьем квартале было выдано на 30% меньше разрешений на строительство и почти на треть меньше разрешений на ввод в эксплуатацию. Foto: Andras Kralla
По данным Департамента статистики, в третьем квартале строительные компании выполнили работы на сумму 1127 миллионов евро, из которых 686 миллионов пришлось на здания и 441 миллион на сооружения. По сравнению с тем же периодом прошлого года строительство зданий сократилось на 4%, а сооружений – на 7%.
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Хотя в строительном секторе вряд ли в ближайшее время удастся достичь результатов, сравнимых с прежними годами, и настроение в отрасли остается тревожным, есть вера в то, что компании справятся и в новых условиях.
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.