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12 августа 2024 в 12:45









Китай признал: газопровод Balticconnector повредило судно под флагом Гонконга

Подозрения о том, что газопровод мог быть поврежден китайским судном, возникли еще прошлой осенью. Фото: AFP/Scanpix

Китай признал, что судно, плавающее под флагом Гонконга, случайно повредило газопровод Balticconnector. Результаты внутреннего расследования были переданы Финляндии и Эстонии.

Пекин подтвердил, что принадлежащее китайцам, но зарегистрированное в Гонконге судно NewNew Polar Bear повредило расположенный между Эстонией и Финляндией газопровод Balticconnector в октябре прошлого года. В то же время китайские власти утверждают, что это был несчастный случай, передает South China Morning Post.

Согласно данным издания, китайские власти провели внутреннее расследование и недавно передали его результаты правительствам европейских стран. В отчете говорится, что инцидент был вызван сильным штормом.

Представитель эстонской прокуратуры, однако, сказал, что документ не был направлен в ведомство и не может использоваться в качестве доказательства в уголовном производстве в Эстонии, передает rus.err.ee.

«Мы подали китайским властям запрос о правовой помощи, чтобы собрать доказательства о судне и его команде. Для выполнения запроса о правовой помощи китайские власти могут сами провести следственные действия или привлечь эстонских следователей, но любая деятельность на китайской территории должна соответствовать местному законодательству. Китайские власти пока не предоставили ответа о выполнении запроса о правовой помощи», – сказала представитель эстонской прокуратуры Кайри Кюнгас.

В пресс-службе Государственного бюро расследований Финляндии (NBI) не подтвердили получение документа от КНР, сообщив, что расследование продолжается.

«В ходе расследования осуществлялось сотрудничество с китайскими властями. Среди прочего, NBI направило китайским властям запрос о правовой помощи. Следует констатировать, что расследование продолжается, и окончательные выводы о причинах инцидента (техническая неисправность, халатность, умышленные действия) можно будет сделать только после завершения всех необходимых следственных действий, а для этого потребуется время», – заявили в пресс-службе NBI.

Зарегистрированный владелец контейнеровоза NewNew Polar Bear – китайская компания NewNew Shipping Line. Подозрения о том, что газопровод мог быть поврежден китайским судном, возникли еще прошлой осенью. Так, технические исследования показали, что якорь, найденный в море недалеко от места разрыва Balticconnector, принадлежит китайскому судну NewNew Polar Bear.