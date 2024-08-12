    Китай признал: газопровод Balticconnector повредило судно под флагом Гонконга

    Подозрения о том, что газопровод мог быть поврежден китайским судном, возникли еще прошлой осенью. Фото: AFP/Scanpix

    Китай признал, что судно, плавающее под флагом Гонконга, случайно повредило газопровод Balticconnector. Результаты внутреннего расследования были переданы Финляндии и Эстонии.

    Пекин подтвердил, что принадлежащее китайцам, но зарегистрированное в Гонконге судно NewNew Polar Bear повредило расположенный между Эстонией и Финляндией газопровод Balticconnector в октябре прошлого года. В то же время китайские власти утверждают, что это был несчастный случай, передает South China Morning Post.
    Согласно данным издания, китайские власти провели внутреннее расследование и недавно передали его результаты правительствам европейских стран. В отчете говорится, что инцидент был вызван сильным штормом.
    Представитель эстонской прокуратуры, однако, сказал, что документ не был направлен в ведомство и не может использоваться в качестве доказательства в уголовном производстве в Эстонии, передает rus.err.ee.
    «Мы подали китайским властям запрос о правовой помощи, чтобы собрать доказательства о судне и его команде. Для выполнения запроса о правовой помощи китайские власти могут сами провести следственные действия или привлечь эстонских следователей, но любая деятельность на китайской территории должна соответствовать местному законодательству. Китайские власти пока не предоставили ответа о выполнении запроса о правовой помощи», – сказала представитель эстонской прокуратуры Кайри Кюнгас.
    В пресс-службе Государственного бюро расследований Финляндии (NBI) не подтвердили получение документа от КНР, сообщив, что расследование продолжается.
    «В ходе расследования осуществлялось сотрудничество с китайскими властями. Среди прочего, NBI направило китайским властям запрос о правовой помощи. Следует констатировать, что расследование продолжается, и окончательные выводы о причинах инцидента (техническая неисправность, халатность, умышленные действия) можно будет сделать только после завершения всех необходимых следственных действий, а для этого потребуется время», – заявили в пресс-службе NBI.
    Зарегистрированный владелец контейнеровоза NewNew Polar Bear – китайская компания NewNew Shipping Line. Подозрения о том, что газопровод мог быть поврежден китайским судном, возникли еще прошлой осенью. Так, технические исследования показали, что якорь, найденный в море недалеко от места разрыва Balticconnector, принадлежит китайскому судну NewNew Polar Bear.

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