Эстония – лидер ЕС по доле работающих пенсионеров

В 2023 году большинство людей в ЕС либо не работали (22,4%), либо прекратили работать (64,7%) в течение шести месяцев после получения своей первой пенсии по старости, передает rus.err.ee.
- Среди работающих пенсионеров в Эстонии 31,6% в качестве основной причины такого шага назвали финансовую необходимость. Foto: Andres Haabu
Наибольшая доля лиц, которые продолжили работать после выхода на пенсию, была зафиксирована в странах Балтии: Эстонии (54,9%), Латвии (44,2%) и Литве (43,7%).
Наименьшая доля отмечена в Румынии (1,7%), Греции (4,2%) и Испании (4,9%), сообщает статистическая служба Европейского союза «Евростат» со ссылкой на результаты проведенного в 2023 году исследования.
Среди работающих пенсионеров в Эстонии 31,6% в качестве основной причины такого шага назвали финансовую необходимость, 25,8% – финансовую привлекательность работы, 24,2% – удовольствие от работы и желание оставаться продуктивными, 9,4% – желание оставаться социально активными.
Если в ЕС в течение шести месяцев после получения своей первой пенсии по старости 22,4% не работали, а 64,7% прекратили работать, то в Эстонии соответствующие показатели были равны 13,5% и 31,6%.
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