Государственный фонд сократил десятки рабочих мест

«С целью экономии в течение года мы уменьшили количество штатных позиций на 66. В 2025 год мы входим с меньшими затратами на оплату труда. Они сократились на 3,3 млн евро или на 12% по сравнению с этим годом», – рассказала уходящая глава EIS Кати Кусмин. В прошлом году среднее количество сотрудников EIS, переведенное на полное рабочее время, составляло 392 человека.
«Годы безрезультатной деятельности», – так с улыбкой подытожил свои усилия на датском строительном рынке во время спада член правления Kodumaja Индрек Рехме: он безуспешно предлагал партнёрам услуги эстонской фирмы, чтобы о ней не забыли. Настойчивость окупилась через 13 лет – на горизонте появился крупный проект.
Среди предприятий, получивших поддержку из Фонда справедливого перехода, есть компания Ishaya, владельцем которой является депутат Рийгикогу, член правления политической партии Eesti 200 Тармо Тамм. Он – предприниматель в сфере лесозаготовок и переработки древесины.
Находящаяся под уголовным следствием компания известного на Сааремаа предпринимателя Туллио Либлика подала заявление о банкротстве. Это вызывает вопросы о будущем принадлежащего ей торгово-развлекательного центра.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.