Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%271,68
  • OMX Riga0,79%869,3
  • OMX Tallinn0,08%1 733
  • OMX Vilnius0,07%1 065,48
  • S&P 500−1,07%5 906,94
  • DOW 30−0,97%42 573,73
  • Nasdaq −1,19%19 486,79
  • FTSE 100−0,35%8 121,01
  • Nikkei 225−0,96%39 894,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%114,97
  • OMX Baltic0,07%271,68
  • OMX Riga0,79%869,3
  • OMX Tallinn0,08%1 733
  • OMX Vilnius0,07%1 065,48
  • S&P 500−1,07%5 906,94
  • DOW 30−0,97%42 573,73
  • Nasdaq −1,19%19 486,79
  • FTSE 100−0,35%8 121,01
  • Nikkei 225−0,96%39 894,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%114,97
  • 30.12.24, 15:42

Государственный фонд сократил десятки рабочих мест

Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) в этом году сократил расходы почти на 10 миллионов евро, в том числе и за счет рабочих мест.
Кати Кусмин.
  • Кати Кусмин. Foto: Andras Kralla
«С целью экономии в течение года мы уменьшили количество штатных позиций на 66. В 2025 год мы входим с меньшими затратами на оплату труда. Они сократились на 3,3 млн евро или на 12% по сравнению с этим годом», – рассказала уходящая глава EIS Кати Кусмин. В прошлом году среднее количество сотрудников EIS, переведенное на полное рабочее время, составляло 392 человека.

Похожие статьи

Новости
  • 18.12.24, 13:57
Руководитель EIS с зарплатой в 9500 евро отозвана с должности спустя год: «Жаль»
Совет Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) отозвал с должности председателя правления Кати Кусмин, которая занимала эту должность всего год.
Эпицентр
  • 01.11.24, 08:58
Эстонские компании рвутся на датский рынок. «Там никого и нигде не ждут»
«Годы безрезультатной деятельности», – так с улыбкой подытожил свои усилия на датском строительном рынке во время спада член правления Kodumaja Индрек Рехме: он безуспешно предлагал партнёрам услуги эстонской фирмы, чтобы о ней не забыли. Настойчивость окупилась через 13 лет – на горизонте появился крупный проект.
Новости
  • 14.10.24, 12:19
Предприятие члена Рийгикогу получит 6 млн из Фонда справедливого перехода
Среди предприятий, получивших поддержку из Фонда справедливого перехода, есть компания Ishaya, владельцем которой является депутат Рийгикогу, член правления политической партии Eesti 200 Тармо Тамм. Он – предприниматель в сфере лесозаготовок и переработки древесины.
Новости
  • 18.10.24, 12:35
Находящаяся под следствием компания сааремааского бизнесмена движется к банкротству
Находящаяся под уголовным следствием компания известного на Сааремаа предпринимателя Туллио Либлика подала заявление о банкротстве. Это вызывает вопросы о будущем принадлежащего ей торгово-развлекательного центра.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.12.24, 14:25
В Финляндии произошел исторический поворот в производстве электричества
Страна может стать европейской энергетической державой
2
Новости
  • 28.12.24, 12:25
На борту повредившего кабель Estlink судна было полно разведывательной техники
3
Новости
  • 28.12.24, 16:27
FT: Европа хочет предложить Трампу сделку по Украине
4
Новости
  • 28.12.24, 16:40
В Нарве все-таки сменился мэр
5
Биржа
  • 29.12.24, 14:00
Estateguru стремится к миллиарду
6
Новости
  • 28.12.24, 15:43
Двузначную доходность на рынке недвижимости можно получить не только в Таллинне

Последние новости

Новости
  • 30.12.24, 17:21
Соседи в ярости: Украина останавливает транзит российского газа в Европу
Новости
  • 30.12.24, 16:33
Большой обзор жилищных кредитов: как прошел 2024 год?
Биржа
  • 30.12.24, 16:21
Почему акции эстонских банков отстали от европейских
Новости
  • 30.12.24, 15:42
Государственный фонд сократил десятки рабочих мест
Интервью
  • 30.12.24, 14:26
«Второе полугодие было таким же ужасным, как и 2012 год»
Новости
  • 30.12.24, 12:36
300 евро в конверте: взятка чиновнику обернулась для предпринимателя судебным разбирательством
Биржа
  • 30.12.24, 12:06
Вкус биржи: Баффет опять затарился. А вы как празднуете Новый Год?
Инвестор Тоомас
  • 30.12.24, 12:04
Инвестор Тоомас: следующий биржевой бум на букву Q, с которым мне не по пути

Сейчас в фокусе

Ветряк в Ида-Вирумаа. Фото иллюстративное.
Новости
  • 29.12.24, 14:25
В Финляндии произошел исторический поворот в производстве электричества
Страна может стать европейской энергетической державой
Кая Каллас 1 декабря в Украине. Европейцы хотели бы повлиять на Трампа, предложив ему сделку, но у них нет единства в том, каким должно быть содержание этой сделки.
Новости
  • 28.12.24, 16:27
FT: Европа хочет предложить Трампу сделку по Украине
Без вмешательства правительства Финляндии нефтяной танкер Eagle S мог бы повредить и другие электрокабели.
Новости
  • 28.12.24, 12:25
На борту повредившего кабель Estlink судна было полно разведывательной техники
Глава Estateguru Михкель Стамм.
Биржа
  • 29.12.24, 14:00
Estateguru стремится к миллиарду
Яан Тоотс (в центре).
Новости
  • 28.12.24, 16:40
В Нарве все-таки сменился мэр
Супружеская пара Элийз Талисайнен и Алекс Талисайнен инвестируют в недвижимость в Курессааре и Таллинне.
Новости
  • 28.12.24, 15:43
Двузначную доходность на рынке недвижимости можно получить не только в Таллинне
Округление итоговой стоимости корзины покупок обязательно для всех продавцов, принимающих оплату наличными; при оплате банковской картой округление не применяется.
Подсказка
  • 29.12.24, 11:45
С нового года при оплате наличными вступит в силу правило округления
Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии
  • ST
Content Marketing
  • 09.12.24, 08:00
Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024