Назад 14.10.24, 12:19 Предприятие члена Рийгикогу получит 6 млн из Фонда справедливого перехода Среди предприятий, получивших поддержку из Фонда справедливого перехода, есть компания Ishaya, владельцем которой является депутат Рийгикогу, член правления политической партии Eesti 200 Тармо Тамм. Он – предприниматель в сфере лесозаготовок и переработки древесины.

Крупный предприниматель в сфере лесного хозяйства и деревообработки Тармо Тамм входит в правление партии Eesti 200 и является членом Рийгикогу. Foto: Liis Treimann

Тармо Тамм был избран в парламент от Ляэне-Вирумаа. Он состоит во фракции Eesti 200, заседает в комиссии по делам ЕС и в экономической комиссии Рийгикогу. Ранее он был председателем комиссии по окружающей среде. Политик также входит в совет созданного государством Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).

По информации фонда, Ishaya планирует построить в Кохтла-Ярве устойчивый и энергоэффективный завод по производству пиломатериалов и термической обработке древесины. Компания также хочет внедрить практику экономики замкнутого цикла, в том числе продавать на местном рынке брикеты, изготовленные из опилок, образующихся при строгании и распиловке.

Тармо Тамм сообщил ДВ, что на заводе планируется создать 25 новых рабочих мест.

Полная сумма инвестиций для открытия завода, как планируется, составит около 12,9 млн евро, из которых 54% должен обеспечить сам предприниматель. Владелец компании должен сначала сам реализовать проект и оплатить затраты. После проверки деятельности и расходов EIS (Объединенное учреждение EAS и KredEx), которое распределяет средства из Фонда справедливого перехода, сможет выплатить компании одобренную сумму поддержки – 5,9 млн евро.

ДВ поинтересовались в EIS, нет ли запрета на финансирование из этого фонда для политически значимых лиц? Эрки Варбола, руководитель сферы предпринимательских пособий EIS, ответил, что в Эстонии существует свобода предпринимательства, и политики также имеют право заниматься предпринимательством:

«Сегодняшние законы позволяют исключать из числа претендентов на поддержку только лиц, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью или имеющих действующее наказание за экономическое преступление».

Ограничений из-за того, что получатель пособия – политик, также не предусмотрено. Одинаковая методика отбора используется для всех проектов.

«При оценке заявлений не допускается проведение различий по признаку политической, религиозной, социальной или иной принадлежности людей», – отметил Эрки Варбола.

Тармо Тамм также не видит противоречия в том, что пособие получает фирма, принадлежащая высокопоставленному политику.

«Сам я думаю, что я молодец и внесу вклад в экономику Эстонии, создав компанию-экспортер. Обидно, если это видится иначе», – прокомментировал он для ДВ.

По данным Инфобанка , в прошлом и позапрошлом году в компании не было сотрудников и почти не было оборота, в этом году оборот резко вырос. По словам представителя EIS, при принятии решения о пособии оценивается не прошлое компании, а осуществимость бизнес-плана и возможность обеспечить необходимые инвестиции. Вместе с заявлением предприниматель должен предоставить подтверждающие документы о наличии самофинансирования, сообщил Эрки Варбола.

Право ходатайствовать о пособии есть у любых компаний, которые планируют инвестировать в Ида-Вирумаа. Исключение – проекты в сферах, которые Фонд СП не поддерживает (например, добыча сланца). Но к настоящему моменту прием ходатайств от промышленности уже прекратился , поскольку средства фонда заканчиваются.

Тармо Тамм является владельцем или совладельцем в нескольких компаниях. Ранее он уже успешно ходатайствовал о пособиях. Как писал ERR , в 2018 году его деревообрабатывающая компания Peetri Puit получала от KIK пособие в 2 млн евро на повышение энергоэффективности и ресурсоэффективности. На тот момент Тармо Тамм еще не входил в совет KIK и не был членом парламента.

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