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  • 30.12.24, 10:34

Юрген Лиги: введения налога на прибыль можно было избежать

Вопрос оборонного налога можно было бы решить, изменив налоговые ставки и не вредя компаниям введением налога на прибыль, заявил министр финансов Юрген Лиги в утренней программе радио Äripäev.
Министр финансов Юрген Лиги.
  • Министр финансов Юрген Лиги. Foto: Liis Treimann
Опытный политик Партии реформ, который в этом году после долгого перерыва вновь стал министром финансов, признался, что иногда его держали подальше от стола переговоров.

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