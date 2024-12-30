Министр финансов Юрген Лиги считает анализы, касающиеся НСО на продукты питания, ненужной тратой деньгой, поскольку, по его словам, уже доказано, что снижение налога не оказывает положительного эффекта, сообщил rus.err.ee.
Кая Каллас, пока еще в качестве главы правительства, представляет Эстонию на саммите НАТО в США и подаст в отставку после его окончания, а в Таллинне уже начались внутрикоалиционные переговоры по перекраиванию союзного договора. Вопрос в том, насколько радикальным окажется ремонт правительства, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Министерство социальных дел подготовило новые предложения по снижению потребления алкоголя – основной вариант предполагает повышение акциза. Министр финансов Юрген Лиги считает, что продажу алкоголя действительно необходимо регулировать.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.