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Эльконд Либман

9 июля 2024 в 12:46









Насколько радикальным окажется ремонт правительства?

Эльконд Либман. Фото: Liis Treimann

Кая Каллас, пока еще в качестве главы правительства, представляет Эстонию на саммите НАТО в США и подаст в отставку после его окончания, а в Таллинне уже начались внутрикоалиционные переговоры по перекраиванию союзного договора. Вопрос в том, насколько радикальным окажется ремонт правительства, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Кажется, Партия реформ добилась лучшего для себя варианта, о котором мы не раз говорили: избавиться от ставшей для нее внутри страны политической обузой Каи Каллас наиболее благородным и безопасным способом, сохранив правящую коалицию. И в этом смысле никакого капитального ремонта правительства не должно просматриваться – все, кроме премьера и одного министра, который становится премьером, остаются при своих портфелях. Однако все не так просто.