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  • 21.01.25, 09:43

В 2024 году цены на строительство выросли на 1,6%

По данным Департамента статистики, в 2024 году индекс цен на строительство повысился по сравнению со средним показателем за 2023 год на 1,6%. В четвертом квартале прошлого года индекс цен на строительство повысился по сравнению с третьим кварталом на 0,4% и по сравнению с четвертым кварталом 2023 года – на 1,3%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, на рост индекса в 2024 году по сравнению со средним показателем 2023 года более всего повлиял рост зарплат, который составил 65% от повышения индекса. «Индекс цен на строительство повысился в 2024 году на 1,6%, при этом рабочая сила подорожала на 6,3% и использование техники – на 1,7%, однако цены на материалы снизились на 1,1%», – отметил Паулус.
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