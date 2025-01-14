Испания планирует повысить налоги для бизнеса по аренде квартир

Высокое качество недвижимости, к которому мы привыкли в Эстонии, далеко не всегда встречается в Дубае, Таиланде или Испании. Однако, несмотря на недостатки, зарубежная квартира или вилла может предложить такой насыщенный образ жизни, при котором кажется, что за один день вы проживаете полтора.