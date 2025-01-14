Испания планирует повысить налоги для бизнеса по аренде квартир
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в понедельник, что страна намерена повысить налоги для владельцев квартир, сдаваемых в аренду для отдыха, чтобы они платили налоги как предприятия, передает Reuters.
«Несправедливо, что те, у кого есть три, четыре или пять квартир для краткосрочной аренды, платят меньше налогов, чем отели или работники», – сказал Санчес на мероприятии, посвященном доступному жилью для жителей страны.
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