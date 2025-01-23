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  • 23.01.25, 16:39

ACE Logistics продала долю в финской логистической компании

Немецкая логистическая компания Dachser выкупила долю эстонской компании ACE Logistics Group в финской фирме, которой они владели совместно, сообщила компания.
У компании Dachser работает около 1800 сотрудников в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.
  • У компании Dachser работает около 1800 сотрудников в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Foto: Dachser Finland
Как пишет Logistikauudised.ee, в конце 2013 года Dachser совместно с ACE Logistics Group учредила в Финляндии совместное предприятие Dachser Finland Oy, специализирующееся на автомобильных перевозках. Ранее обе стороны владели по 50% акций.
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