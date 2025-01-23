ACE Logistics продала долю в финской логистической компании

Компания Tallink, которая этой весной резко подняла цены на грузовые билеты, потеряла значительную долю рынка. Стоимость билета в одну сторону у компании в среднем на 80 евро выше, чем у конкурентов, и автоперевозчики стараются максимально избегать Tallink.