Назад 05.02.25, 07:30 Госконтроль о реформе домов попечения: без чрезмерных госрасходов целей не достичь Если не изменить модель финансирования домов попечения, то получить в них место за среднюю по Эстонии пенсию будет нереалистично, констатирует Госконтроль в своем отчете о соответствующей реформе. Цели последней, по его оценке, недостижимы без чрезмерных государственных расходов.

Реформируя финансирование домов попечения, Министерство социальных дел сильно просчиталось в своих прогнозах. Политики не сумели предусмотреть столь быстрое повышение цен. Foto: LIIS TREIMANN

В результате реформы, начатой в 2023 году, дома попечения получили доступ к большему государственному финансированию и смогли нанять больше работников. Однако цены на эти услуги буквально взлетели, чего в Министерстве социальной защиты не ожидали.

Плата за место в доме попечения теперь делится между клиентом и местным самоуправлением. Самоуправление за счет полученных от государства денег покрывает расходы на персонал (включая зарплаты, налоги, спецодежду и т.д.), а сам клиент за счет своей пенсии оплачивает расходы на размещение, питание, лекарства, занятия по интересам и прочие личные потребности.

Читать еще 19.06.23, 10:27 Новая реформа много обещает, но пока не гарантирует: нет денег и работников Причем предполагается, что если пенсия постояльца ниже средней по Эстонии, то он получит доплату от своего города или волости, чтобы внести свою часть платы за место. Но самоуправление может (хотя не обязано) установить лимит этой доплаты.

На практике, установил Госконтроль, каждый третий человек, нуждающийся в месте в доме попечения, не может его оплатить.

Госрасходы выросли, цены подскочили

Госконтроль сообщает в своем пресс-релизе, что добиться доступности домов попечения для людей со средней пенсией планировалось благодаря тому, что расходы людей из собственного кармана на оплату места в доме престарелых сократятся и останутся на уровне около 50% от общей стоимости услуги.

Читать еще 14.06.24, 06:00 Реформа домов попечения: некоторое улучшение вместо разрекламированного чуда За первые полтора года после старта реформы в систему ухода было вложено около 100 миллионов евро государственных средств, что поначалу привело к уменьшению счетов за проживание в домах престарелых для людей. Так, если в дореформенном 2022 году средняя стоимость услуг домов престарелых из собственного кармана составляла 78%, то к концу 2023 года она снизилась до 61%. Однако по оценкам на 1 апреля 2024 года каждый третий житель страны не сможет покрыть свой взнос ни за счет собственной пенсии, ни за счет доплаты, выплачиваемой местным самоуправлением. Быстрый рост цен на места в домах престарелых был существенно недооценен, и это делает цель сделать места в домах престарелых доступными при средней пенсии недостижимой для государственных и местных органов власти. Министерство социальных дел значительно ошиблось в своих прогнозах по росту цен, и это вызывает беспокойство с точки зрения управления расходами в государственном секторе, пишет Госконтроль. При подготовке реформы Министерство социальных дел предполагало, что цены будут расти в среднем на 3% в год. Но собранные Госконтролем данные показывают, что в период с сентября 2023 года по июль 2024-го 75% поставщиков услуг повысили цены, в среднем на 15%. Если же учесть тот факт, что многие поставщики услуг повысили цены непосредственно перед вступлением реформы в силу, то неточность прогноза еще больше возрастает. Во многих домах престарелых уровень цен оказался на целых 35-40% выше.

Доступность услуг выросла, но не в деньгах

По данным отчета, благодаря реформе были созданы новые места в домах попечения, что повысило их доступность, хотя нехватка мест по-прежнему остается проблемой. С начала 2023 года по май 2024-го максимальное количество коек в домах попечения увеличилось на 580, т.е. на 5%. В то же время число постояльцев росло несколько быстрее – на 9%, что свидетельствует о высоком спросе и росте заполняемости домов престарелых.

Увеличение числа работников послужило одной из причин роста цен, зато теперь на одного клиента приходится больше сиделок, чем раньше, что, по-видимому, помогло улучшить качество обслуживания, отмечает Госконтроль. Число работников по уходу в домах престарелых увеличилось на 15%.

По данным на 1 апреля 2024 года, которыми оперирует Госконтроль, в Эстонии было около 230 домов попечения. В них проживало около 10 450 человек, 92% из которых были пенсионерами. 60% получателей услуг находились в частных домах попечения и 40% – в муниципальных.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) пока не взялась прокомментировать отчет Госконтроля, поскольку еще не успела с ним ознакомиться. Министр пообещала представить свое мнение об отчете в ближайшее время.

Сомнения возникли сразу

ДВ неоднократно писали о реформе домов попечения, в т.ч. о замечаниях к этой реформе со стороны городских властей Таллинна и руководителей домов попечения.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда населению было дано конкретное обещание, и, естественно, у населения возникли законные ожидания. Но реальность такова, что ресурсов на это нет. Бетина Бекшина, будучи вице-мэром Таллинна в 2023 году