    Кылварт: если партии придется выплатить миллион евро, это станет болезненным ударом

    Михаил Кылварт.Фото: Liis Treimann

    Председатель Центристской партии Михаил Кылварт оценил вероятность банкротства политической организации в контексте вынесенного в понедельник решения Таллиннского окружного суда, по которому партия была признана виновной в торговле влиянием и наказана штрафом в 1 млн евро, пишет rus.err.ee.

    Кылварт напомнил, что ранее суд первой инстанции оправдал как Центристскую партию, так и других обвиняемых по связанному с объектом недвижимости Porto Franco уголовному делу – бывшего генсека партии Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера.
    «Интересно, что по каждому пункту обвинительного заключения решение суда первой инстанции оправдало и Центристскую партию, и других участников процесса. Теперь же было вынесено совершенно противоположное решение, что не очень часто бывает в судебной практике. На мой взгляд, это также означает, что в любом случае было бы неплохо получить решение Государственного суда, чтобы была юридическая ясность. Я думаю, это в интересах не только Центристской партии. Мы, безусловно, будем оспаривать решение окружного суда в Государственном суде», – сказал Михаил Кылварт, добавив, что окончательные выводы можно будет делать либо после вынесения Госсудом своего решения, либо тогда, когда станет известно, примет он или нет кассацию партии в производство.
    На вопрос, станет ли партия банкротом, если ей все же придется выплачивать 1 млн евро, Кылварт ответил следующее: «Годовой бюджет Центристской партии составляет около миллиона евро. Конечно, это стало бы болезненным ударом, но уж точно не экзистенциальным ударом. Это надо учитывать, но сегодня решения Государственного суда на руках у нас нет. То есть решение окружного суда в законную силу не вступило».
    Напомним, вчера Таллиннский окружной суд отменил октябрьский оправдательный приговор Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав бизнесмена Хиллара Тедера, политика Михаила Корба и Центристскую партию виновными в торговле влиянием.
    Суд приговорил Хиллара Тедера к наказанию в виде 1 года и 5 месяцев тюремного заключения условно, которое не будет применено полностью, если он не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.
    Суд приговорил Михаила Корба к наказанию в виде 1 года и 2 месяцев тюремного заключения, которое не будет применено полностью, если Михаил Корб не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока.
    Центристскую партию суд приговорил к штрафу в размере 750 000 евро. Суд увеличил приговор за новое преступление на сумму наказания, не отбытого согласно приговору Харьюского уездного суда от 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Следовательно, Центристская партия получила в общей сложности штраф в размере 1 000 000 евро.

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