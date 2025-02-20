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  • 20.02.25, 16:59

Nobe построит 30-этажный образовательный кампус EBS за 69 млн евро

Дочерняя компания Estonian Business School (EBS) заключила договор генерального подряда со строительной компанией Nobe на строительство образовательного и предпринимательского кампуса Eedu. Сумма контракта составляет 69 млн евро.
Существующее учебное здание EBS будет соединено с новым комплексом с помощью галереи, в результате чего используемая площадь университета увеличится вдвое.
  • Существующее учебное здание EBS будет соединено с новым комплексом с помощью галереи, в результате чего используемая площадь университета увеличится вдвое. Foto: ALA Arhitektid / PIN Arhitektid
Земляные работы уже близятся к завершению, и прогуляться по 30-этажному зданию можно будет уже примерно через 15 месяцев. До окончательного завершения строительства останется примерно еще год.
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