Nobe построит 30-этажный образовательный кампус EBS за 69 млн евро
Дочерняя компания Estonian Business School (EBS) заключила договор генерального подряда со строительной компанией Nobe на строительство образовательного и предпринимательского кампуса Eedu. Сумма контракта составляет 69 млн евро.
Арендующие муниципальную недвижимость в Нарве фирмы и некоммерческие организации вынуждены переезжать с места на место по несколько раз – из-за неудобного соседства, больших коммунальных расходов и того, что у городских властей меняются планы на эту недвижимость.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.