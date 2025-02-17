10 000 евро штрафа за пост в соцсетях? В договоре застройщика обнаружились странные условия

Частная клиника Novel Clinic, лишившаяся потенциального инвестора и миллионов евро, требовала от биржевой компании Hepsor компенсацию в размере 6,45 миллиона евро. Поначалу дело склонялось в ее пользу, но в итоге решение было принято в пользу другой стороны.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.