В Германии началось голосование на выборах в бундестаг

С 08.00 воскресенья, 23 февраля, по всей Германии открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг, пишет DW.
- Выборы в бундестаг. Foto: Scanpix
В стране около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) – старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) – достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.
Для голосования за границей зарегистрировалось еще около 200 000 граждан ФРГ. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них – бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.
Кто участвует в выборах?
Всего в выборах участвуют 29 политических партий. Во всех 16 федеральных землях выступят 10 из них: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90"/"зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), «Альтернатива для Германии» (АдГ), Левая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), Свободные избиратели, Volt, Марксистско-ленинская партия Германии, Альянс Германия. Христианско-демократический союз (ХДС) участвует в выборах в 15 землях, кроме Баварии. Там выступает сестринский ему Христианско-социальный союз (ХСС).
Предвыборные опросы сулили наибольшую поддержку консервативному блоку ХДС/ХСС. За ним следовала ультраправая АдГ. Затем – левоцентристская СДПГ и леволиберальные «Зеленые». Рейтинг Левой партии, левопопулистской ССВ и либеральной СвДП колебался в районе 5%, необходимых для прохождения в бундестаг. Согласно социологам, около 20% избирателей до последнего не могли решить, за кого голосовать и идти ли вообще на выборы.
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