Назад 10.02.25, 17:03 Президент Румынии подал в отставку Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку, передает DW.

Клаус Йоханнис занимал пост президента Румынии с 2014 года. Foto: Scanpix

«Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от кризиса, я покидаю свой пост», – привело его слова агентство AFP.

Решение принято на фоне угрозы крайне правых парламентских сил о его импичменте. Политик добавил, что оставит свой офис 12 февраля.

Отмена результатов выборов

Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джеорджеску набрал 23% голосов и должен был побороться за пост президента во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони.

Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания на видеоплатформе TikTok с «манипулированными» инфлюенсерами, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.

Угроза импичмента и протесты

Второй – и последний – срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. Однако политик говорил, что хочет остаться на посту до избрания преемника.

В январе три ультраправые оппозиционные партии, контролирующие около 35% мест в парламенте, подали ходатайство об импичменте Йоханниса, напомнило агентство Reuters.

Демонстранты в Бухаресте также неоднократно призывали к отставке президента.

Выборы намечены на май

Правящая коалиция в Румынии 8 января договорилась провести повторное голосование на выборах президента 4 мая. Возможный второй тур намечен на 18 мая.

В Румынии президент выполняет в основном представительские функции. В то же время у него есть полномочия для назначения главы правительства. Йоханнис занимал пост главы государства с 2014 года.