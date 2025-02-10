Президент Румынии подал в отставку

Клаус Йоханнис занимал пост президента Румынии с 2014 года. Foto: Scanpix
«Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от кризиса, я покидаю свой пост», – привело его слова агентство AFP.
Решение принято на фоне угрозы крайне правых парламентских сил о его импичменте. Политик добавил, что оставит свой офис 12 февраля.
Отмена результатов выборов
Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джеорджеску набрал 23% голосов и должен был побороться за пост президента во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони.
Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания на видеоплатформе TikTok с «манипулированными» инфлюенсерами, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.
Угроза импичмента и протесты
Второй – и последний – срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. Однако политик говорил, что хочет остаться на посту до избрания преемника.
В январе три ультраправые оппозиционные партии, контролирующие около 35% мест в парламенте, подали ходатайство об импичменте Йоханниса, напомнило агентство Reuters.
Демонстранты в Бухаресте также неоднократно призывали к отставке президента.
Выборы намечены на май
Правящая коалиция в Румынии 8 января договорилась провести повторное голосование на выборах президента 4 мая. Возможный второй тур намечен на 18 мая.
В Румынии президент выполняет в основном представительские функции. В то же время у него есть полномочия для назначения главы правительства. Йоханнис занимал пост главы государства с 2014 года.
Центральная избирательная комиссия Беларуси в ночь на 27 января объявила предварительные результаты выборов президента. По версии ЦИК, больше всего голосов набрал Александр Лукашенко – 86,82%, передает «Медуза».
Ровно год новый президент ведет Аргентину в ту сторону, где Эстония находится уже давно. Однако наше правительство, похоже, поворачивает страну навстречу Аргентине, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.