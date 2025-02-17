Назад 28.02.25, 06:00 «Как-то она из меня ухитрилась вытащить деньги»: осужденная экс-маклер Языкова вернулась на рынок Таллиннский маклер Владимир Кузнецов утверждает, что стал очередной жертвой Натальи Языковой, ранее осужденной за аферы с продажей недвижимости. По словам Кузнецова, ущерб составил десятки тысяч евро. Сама Языкова говорит, что речь идет о личном конфликте и травле – женщина подала заявление в полицию.

Наталья Языкова в суде, 2018 год. Foto: Teet Malsroos

Как утверждает Кузнецов, впервые он пострадал от действий Языковой еще до 2018 года, но тогда он не смог поучаствовать в процессе против нее из-за неправильно оформленного иска. Семь лет назад Наталья Языкова была осуждена за мошенничество с недвижимостью на сумму свыше 290 000 евро и приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Дело Натальи Языковой Языкова представлялась маклером, размещая в интернете объявления о продаже квартир. Она заключала с клиентами договоры бронирования, брала предоплату наличными, но затем отказывалась выполнять обязательства и не возвращала деньги. Также она использовала полученные обманным путем документы, чтобы оформить быстрые кредиты на имена пострадавших. Суд обязал Языкову возместить ущерб по 19 гражданским искам, включая претензии компании Bondora на 36 668 евро и частных лиц на общую сумму 253 161 евро. Ее фирма Dreams Lifter OÜ, использовавшаяся в мошеннических схемах, была признана банкротом в 2018 году. Кроме того, женщину обвиняли в незаконном предоставлении займов под залог ювелирных украшений, которые затем не возвращались владельцам. Оцененная судом деятельность Языковой охватывала период с декабря 2015 по январь 2018 года. Сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, изначально оценивалась в 200 000 евро, но позже увеличилась до 290 000. В 2019 году суд признал ее виновной еще по нескольким эпизодам, но не стал увеличивать срок наказания.

По словам Владимира Кузнецова, после того, как Языкова вышла из тюрьмы, она возобновила работу в сфере недвижимости, а также стала предлагать услуги ремонта. «У нее появлялись очень интересные предложения в Палдиски. В 2022-2023 году мне удалось неплохо на них заработать», – объясняет маклер решение посотрудничать с Языковой, несмотря на прежний негативный опыт – «поначалу все было хорошо».

Однако в итоге, как утверждает Кузнецов, у него на руках осталось шесть расписок, согласно которым он передал Языковой средства, но услуги не получил. «Как-то она из меня ухитрилась вытащить деньги», – вздыхает маклер. По его словам, общая сумма ущерба составила 16 900 евро. Еще порядка 20 000 были переданы без расписок, говорит Кузнецов.

По словам маклера, ему известно также о группе строителей, не получивших от нее деньги за оказанные услуги квартирного ремонта. Он утверждает, что ему удалось познакомиться с клиентами Языковой, заплатившими ей без расписки 11 000 евро за помощь в оформлении документов. Работу она якобы не сделала, бумаги клиенты оформили сами, но средства Языкова тоже не вернула. При этом сами эти клиенты публично рассказывать о своих злоключениях не хотят, говорит Кузнецов.

По словам маклера, сейчас он ищет других пострадавших от недобросовестной коллеги, чтобы подать новый коллективный иск.

Травля, а не мошенничество

Наталья Языкова в беседе с корреспондентом ДВ заявила, что речь идет о личном конфликте с Кузнецовым, с которым экс-маклер знакома уже около 40 лет. По ее словам, когда-то они вместе работали еще в советском «Аэрофлоте», он – штурманом, а она стюардессой. Она подтвердила, что после выхода из тюрьмы вновь стала сотрудничать с ним, помогая ему в сделках по недвижимости, в том числе в предпродажной подготовке дач и квартир. По ее словам, сотрудничали они до самого недавнего времени, в том числе и после того, как Кузнецов разместил объявление о поиске других пострадавших в группе Facebook Meie Paldiski (сейчас пост удален).

Кузнецов в свою очередь указывает, что Языкова уже больше 10 месяцев ведет ремонт в принадлежащей ему квартире, и работы уже близки к завершению, а потому порвать с ней все отношения затруднительно.

Обвинения Кузнецова в присвоении денег Языкова не комментирует, утверждая, что все разногласия они договорились урегулировать в течение ближайших недель, а их конфликт – «не тема для прессы». Одновременно экс-маклер утверждает, что подала на Кузнецова заявление в полицию с обвинением в клевете и травле. В пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны подтвердили, что женщина действительно к ним обратилась: «В настоящее время полиция проверяет информацию».

В свою очередь Кузнецов рассказал, что Языкова вышла с ним на связь после звонка журналиста ДВ и предложила погасить задолженности до 1 марта. На момент его вторичной беседы с ДВ полиция с мужчиной еще не связывалась, о поданном заявлении он узнал от журналиста.

«Обязательно следует проверять информацию о брокере в открытых источниках, самостоятельно проверять данные о недвижимости в земельном кадастре и не участвовать в сомнительных сделках, в том числе не делать крупные предоплаты брокеру. При покупке недвижимости можно оплатить ее стоимость через депозитный счет нотариуса, – напоминает всем, кто собирается покупать, продавать или ремонтировать недвижимость, руководительница группы расследований отдела тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Нийна Пеэтерис. – Для проведения ремонтных работ необходимо выбирать надежную компанию. Достоверность данных фирмы также можно проверить в открытых источниках. Желательно оплачивать ремонтные работы после их выполнения и не вносить крупные предоплаты».