Победителями аукциона RMK по продаже балансовой древесины и щепы стали VKG Fiber и Biojet

Наилучшие предложения на завершившемся 28 марта аукционе Центра управления государственными лесами (RMK) по продаже древесины сделали предприятия VKG Fiber и Biojet, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
Предприятие VKG Fiber сделало лучшее предложение на 360 000 кубометров хвойной балансовой древесины в год, предложив цену на один процент выше начальной, а также обеспечило себе по стартовой цене 340 000 кубометров березовой балансовой древесины.
Фирма Biojet обеспечила себе по стартовой цене 50 000 кубометров щепы из предложенного годового объема в 140 000 кубометров.
«Мы очень рады, что торги прошли успешно. Целью RMK было и остается иметь в Эстонии как минимум один завод по химическому обогащению древесины», – сказал председатель правления RMK Микк Марран.
«Предложение VKG Fiber покупать 700 000 кубометров балансовой древесины в год после завершения строительства завода и начать ее обогащение в нашей стране – это позитивный сигнал для экономики Эстонии, занятости населения и государственного бюджета. Мы держим кулаки, чтобы план и деятельность VKG по созданию завода по производству биопродуктов увенчались успехом» – добавил он.
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