Суперфинал лесной сделки RMK: фирмы поборются за древесину на необычном аукционе

RMK, возглавляемый Микком Марраном, не смог найти покупателя на древесину с первой попытки, поэтому будет проведен аукцион. Foto: Liis Treimann
В среду Эстонский центр управления лесами (RMK) разместил на своем сайте публичное ценовое предложение на балансовую древесину и щепу из государственных лесов. Это аукцион, который RMK готовил долгое время, желая найти применение большому объему малоценной древесины, которая ранее вывозилась из страны. RMK предлагает древесину компаниям, которые могут ее химически облагораживать.
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Правление Государственного центра управления лесами (RMK) решило, что среди пяти компаний, заинтересованных в строительстве заводов по химической переработке древесины, не выявился один явный лидер, поэтому решающим фактором станет цена.
Пять промышленных предприятий, которые хотят создать в Эстонии завод по переработке древесины и получить для этого большое количество низкосортной древесины из государственных лесов, переходят к следующему этапу переговоров с RMK.
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