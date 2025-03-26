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  • 27.03.25, 09:35

Суперфинал лесной сделки RMK: фирмы поборются за древесину на необычном аукционе

Предприятия деревообрабатывающей промышленности начали борьбу за беспрецедентный объем древесины, предложенный сегодня RMK на открытом аукционе.
RMK, возглавляемый Микком Марраном, не смог найти покупателя на древесину с первой попытки, поэтому будет проведен аукцион.
  • RMK, возглавляемый Микком Марраном, не смог найти покупателя на древесину с первой попытки, поэтому будет проведен аукцион. Foto: Liis Treimann
В среду Эстонский центр управления лесами (RMK) разместил на своем сайте публичное ценовое предложение на балансовую древесину и щепу из государственных лесов. Это аукцион, который RMK готовил долгое время, желая найти применение большому объему малоценной древесины, которая ранее вывозилась из страны. RMK предлагает древесину компаниям, которые могут ее химически облагораживать.
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