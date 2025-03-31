Назад 31.03.25, 15:00 Билеты на спектакль «Rahamaa» распроданы за минуты. Интерес был настолько велик, что возникло подозрение в кибератаке Билеты на 19 показов чрезвычайно популярной постановки «Rahamaa» были распроданы уже к обеду – сайт Драматического театра из-за столь высокой нагрузки работал с перерывами, а страница Piletimaailm была полностью перегружена.

Актер Тынис Нийнеметс получил театральную премию за лучшую мужскую роль. В постановке «Rahamaa» он сыграл главного героя – Артура. Foto: Anni Õnneleid/Delfi Meedia/Scanpix

По словам руководителя по коммуникациям Эстонского драматического театра Танела Томсона, билеты были полностью распроданы уже к обеду. Если обычно билеты на хитовые спектакли раскупают за минуты, то в этот раз спрос был настолько высоким, что сайт Piletimaailm выдавал ошибки. «Сайт Драматического театра на время также перестал работать», – отметил Томсон.