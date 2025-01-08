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  • 08.01.25, 09:58

Эстония получит 50 млн долларов от штрафа Danske Bank

Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.
Бывшее главное здание эстонского филиала Danske Bank в Таллинне.
  • Бывшее главное здание эстонского филиала Danske Bank в Таллинне. Foto: Andras Kralla
По сообщению Министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, эти средства должны быть потрачены на укрепление борьбы с различными видами финансовой преступности, передает rus.err.ee.
Danske Bank в рамках американского расследования признал себя виновным в банковском мошенничестве и согласился уплатить штраф в размере более двух миллиардов долларов, а также дополнительные 413 млн долларов в рамках соглашения, заключенного с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
В ноябре 2023 года в Эстонии начались слушания по делу Danske. Работников эстонского отделения банка обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах.
Одним из обвиняемых является Юрий Кидяев, возглавлявший нерезидентское подразделение Danske Bank. Именно оно занималось подозрительными клиентами. Помимо Кидяева, под судом бывшие сотрудники банка Эрик Лидметс, Наталья Комаров, Марко Тедер, Михаил Мурников и Евгений Агневщиков.
Напомним, филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. По сообщению агентства Reuters, таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США. Все бывшие сотрудники Danske обвиняются в отмывании денег в крупном размере. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
«В обвинительный акт включены восемь предварительных преступлений, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране. По версии прокуратуры, обвиняемые бывшие сотрудники подразделения иностранного банкинга эстонского филиала Danske Bank (менеджеры по работе с иностранными клиентами) создали собственный бизнес по отмыванию денег, который скрывали от других структурных подразделений банка», – сообщала ранее государственный обвинитель Мария Энтсик.
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