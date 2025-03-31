Борьба на рынке яиц: эстонский производитель выдержал напор дешевых товаров и сохранил прибыльность
Эстонский производитель яиц Dava Foods, чья материнская компания находится в Дании, в прошлом году сумел сохранить оборот и прибыль на том же уровне, что и годом ранее. При этом компании пришлось конкурировать на рынке с дешевыми яйцами.
В начале февраля компания Dava Foods открыла новую ферму по разведению кур, содержащихся в вольерах. На фото: глава компании Аллан Тохвер представил новый курятник бывшему министру сельского хозяйства Пирет Хартман. Foto: Andras Kralla
В 2024 году оборот производителя яиц составил 11,8 млн евро. В годовом сравнении снижение составило 4%. Прибыль при этом осталась на уровне 2023 года и составила 1,08 млн евро.
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