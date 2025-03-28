Назад 28.03.25, 13:01 Банк Эстонии: рост цен на продукты питания будет выше уровня инфляции Цены на продукты питания, которые в Эстонии растут уже долгое время, продолжают повышаться, поскольку производители и поставщики массово объявляют о новых увеличениях стоимости продовольствия.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Наиболее заметно выросли цены на яйца, молочные продукты, кофе, шоколад, а также мясо и рыбу, передает rus.err.ee.

В Банке Эстонии отмечают, что наибольшее влияние на цены оказывает удорожание сырья. По оценке центробанка, рост цен на продукты питания в этом году будет выше общего уровня инфляции, а его пик придется на третий квартал.

«По нашему прогнозу, цены в этом году вырастут примерно на 6%, при этом рост цен на продукты питания будет выше. По нашему прогнозу, он составит около 7%. В конце прошлого года цены на продовольственное сырье в основном выросли, сейчас же они несколько стабилизировались. Однако потребуется некоторое время, чтобы это отразилось на потребительских ценах», – прокомментировал экономист Банка Эстонии Каспар Оя.