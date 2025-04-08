Назад 08.04.25, 16:45 Отходы канализации помогут Tallinna Vesi сэкономить до миллиона евро в год Tallinna Vesi продемонстрировала сегодня новую когенерационную станцию, позволяющую использовать канализационные отходы для производства энергии. Это не только в перспективе уменьшит расходы компании, но и обеспечит водоснабжение города в случае кризисных ситуаций.

Экологичная экономика в буквальном смысле слова требует сделать из отходов человеческой жизнедеятельности конфетку. На новой когенерационной станции Tallinna Vesi компания производит из них электричество и тепло. Foto: Liis Treimann

По словам руководителя компании Александра Тимофеева, в целом на проект от его составления, проведения тендера и до запуска ушло около трех лет. Двигатели станции были заказаны в Германии, и только на их отладку и интеграцию в уже существующую систему понадобился год.

Помимо того, что станция позволяет более эффективно утилизировать отходы, используя выделяемую энергию, она способна работать в автономном режиме, когда сетевое снабжение прервано, что немаловажно с точки зрения безопасности. Два месяца назад, когда Эстония отключалась от БРЭЛЛ и переходила на европейскую частоту, Tallinna Vesi уже была готова к тому, что, если энергия для очистки воды на Пальяссааре не будет поступать из общей сети, ее можно будет производить самостоятельно.

«С одной стороны, все было подготовлено, но все равно риск был. Мы хотим быть готовыми к таким ситуациям, – прокомментировал ДВ Александр Тимофеев. – Думаю, любой потребитель согласится с нами, что без воды очень сложно. Поэтому на сегодняшний день наши лучшие инженеры думают о том, каким образом сделать так, чтобы мы могли 24/7 предоставлять эту услугу и чтобы она была качественной. Если какие-то из партнеров не будут выполнять свои обязательства и нас подведут, важно, чтобы у нас был план Б, это лучше, чем ничего».

Когенерационная станция работает на газе, который образуется в процессе сбраживания осадка сточных вод. На сегодняшний день из него производится примерно 40% электроэнергии, которую потребляет Tallinna Vesi на Пальяссааре, и 100% тепловой энергии, которая используется для отопления зданий компании и в технологических процессах.

Исполнительный директор Александр Тимофеев (слева) и директор по производству Ивар Руубель (справа) показывают журналистам, где и как происходят технологические процессы на огромной территории Tallinna Vesi. Foto: Liis Treimann

«Весь материал, который может разлагаться, разлагается, в качестве побочного продукта образуется биогаз и вода. Этот процесс происходит сейчас под нами. Отсюда сброженный осадок идет дальше, на дегидратацию, а после нее отправляется на ту заднюю площадку. А образовавшийся газ собирается вон в той большой синей бочке», – поясняет директор по производству Tallinna Vesi Ивар Руубель.

Дальше этот газ либо отправляется на когенерационную станцию, либо, если его слишком много и его некуда применить, сжигается. Впрочем, по словам Руубеля, в прошлом году газа Tallinna Vesi сжигала очень мало, поскольку сумела использовать его более эффективно. «Если я правильно помню, мы были вынуждены сжечь около 0,4% всего газа, в то время как годом ранее этот процент составлял около 30. Так что инвестиция достигла своей цели, и весь газ был использован так, чтобы извлечь из него максимальную пользу», – считает он.

«Биогаз поступает внутрь, его влажность составляет около 5-10%. Ее убирают вот эти приборы, в которых происходит охлаждение и конденсация. Затем газ поступает в вентилятор, где мы поднимаем давление до 150 миллибар, после этого он проходит через угольный фильтр и очищенный газ уже поступает в мотор. Так это работает», – рассказывает технический эксперт Tallinna Vesi. Foto: Liis Treimann

В течение тестового периода предприятие вырабатывало около 12 000 МВт-ч тепловой энергии и 8100 МВт-ч электроэнергии в год. В дальнейшем, используя отходы канализации, компания планирует уменьшить операционные расходы. При этом сам осадок сточных вод тоже эффективно утилизируется – его перерабатывают в качественную почву для озеленения, которую Tallinna Vesi бесплатно предлагает всем желающим.

Образовавшийся грунт Tallinna Vesi готова бесплатно предложить садоводам. Foto: Liis Treimann

На реконструкцию метантенков очистной станции Пальяссааре под производство электричества и тепла из биогаза было потрачено около 4 млн евро, строительство самой когенерационной станции обошлось еще в 2,4 млн. Для этого потребовалось взять банковский кредит, однако, по словам Трофимова, инвестиция очень быстро окупится. «Потребители, которые каждый день потребляют воду из-под крана, выиграют, так как эта инвестиция каждый день работает на то, чтобы мы несли меньшие расходы на закупку электроэнергии. И, соответственно, это будет позитивно влиять на цену воды», – поясняет он.

Это инвестиция в 2,5 млн евро. Если мы говорим о том, что в год мы производим на миллион электроэнергии и эти моторы будут работать более десяти лет, то эта инвестиция очень быстро оправдается. Александр Тимофеев глава Tallinna Vesi

По его мнению, нельзя утверждать, что Tallinna Vesi переложила свои затраты на потребителя, хотя недавно предприятие и сообщило о том, что с 1 мая цены на услуги водоснабжения вырастут. «Да, мы действительно повысили цену, но если бы не было этих моторов, эта цена была бы еще выше, – говорит он. – Мы делаем много разных инвестиций, мы используем разные химикаты, всевозможные запчасти, которые нужны для того, чтобы вся эта система работала. Безусловно, на рынке цены поднимаются, но если у нас не будет таких проектов, как эти газовые моторы, то цена на воду будет расти еще быстрее».

Он поясняет, что в год моторы новой когенерационной станции вырабатывают энергии примерно на миллион евро – и это сумма, которую потребителям не придется платить, так как предприятие не будет закупать эту энергию на рынке. «Департамент конкуренции, безусловно, исходя из этого согласовывает цену на воду. Это не первый, но один из следующих шагов, которые мы предпринимаем для того, чтобы цена на воду не росла постоянно или росла, по крайней мере, не такими большими скачками», – говорит Тимофеев.

В год моторы новой когенерационной станции вырабатывают энергии примерно на миллион евро. Foto: Liis Treimann

В планах предприятия увеличить производство биогаза, поэтому технику закупали с запасом, имея в виду последующие проекты. Одним из них станет планируемая на той же территории станция, которая будет запущена в сотрудничестве Tallinna Vesi и Utilitas. «Это будет первая такая станция в Эстонии. Канализационная вода теплая круглый год, летом ее температура достигает 20°, а зимой, как правило, меньше 7° она не опускается. Очищенная вода, которая отвечает всем требованиям, выходит в море с определенной температурой, и на сегодняшний день существуют технологии, с помощью которых можно это остаточное тепло из канализационной воды забирать», – поясняет Тимофеев суть следующего совместного проекта.

Большая стройка начнется уже в этом году, а уже в следующем проект будет запущен, и огромный насос будет забирать тепло из канализационных отходов и подавать его в сеть городского отопления. Стоимость проекта будет на порядок больше того, что работает уже сейчас – по словам Тимофеева, речь идет примерно о 50 млн евро. «Это будет огромное здание и у него будет совсем другая окупаемость, потому что количество тепловой энергии, которую можно забирать из канализационной воды, огромно», – обещает глава Tallinna Vesi.