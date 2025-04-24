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  • 24.04.25, 13:03

Гросс о сорвавшейся сделке с Aqva: к счастью, меня «удержали за хвост»

«Я уже был готов протянуть руку для подтверждения сделки по покупке спа-отеля Aqva, но, к счастью, младшие руководители моей компании в последний момент “удержали меня за хвост”», – сказал Олег Гросс.
Олег Гросс рассказал на дискуссии, прошедшей после первого дня обучения в Вирумааской школе менеджмента, о причинах срыва сделки по покупке спа-отеля Aqva. Он отметил, что уже был готов заключить договор, однако его сын Георг посоветовал не делать этого.
  • Олег Гросс рассказал на дискуссии, прошедшей после первого дня обучения в Вирумааской школе менеджмента, о причинах срыва сделки по покупке спа-отеля Aqva. Он отметил, что уже был готов заключить договор, однако его сын Георг посоветовал не делать этого.
  • Foto: Лийз Трейманн
Во вторник Гросс принял участие в дискуссии, прошедшей в конце первого дня обучения в Вирумааской школе менеджмента, где рассказал руководителям компаний из Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа о своих принципах управления, развитии OG Elektra и принятии решений.
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