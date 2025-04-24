Гросс о сорвавшейся сделке с Aqva: к счастью, меня «удержали за хвост»

Предприниматель Олег Гросс (73), перенесший полтора года назад инсульт и потерявший из-за этого голос, говорит, что сейчас чувствует себя на 50 лет, однако внезапные проблемы со здоровьем заставили его по-новому взглянуть на жизнь.