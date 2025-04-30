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  • 30.04.25, 09:43

Экспресс-оценка: в первом квартале экономика Эстонии выросла на 1,2%

По предварительным данным Департамента статистики, валовый внутренний продукт (ВВП) Эстонии в первом квартале 2025 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает rus.err.ee.
Окончательные данные по ВВП за первый квартал 2025 года будут опубликованы 30 мая.
  • Окончательные данные по ВВП за первый квартал 2025 года будут опубликованы 30 мая.
  • Foto: Shutterstock
По сравнению с четвертым кварталом 2024 года рост составил 0,1%.
Старший экономист Bigbank Рауль Эаметс отметил, что данные, конечно, могут быть скорректированы, однако общий тренд вызывает оптимизм.
«Экономика начала восстанавливаться еще в конце прошлого года, когда мы увидели рост на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года», – подчеркнул экономист.
Тем не менее, эксперт выразил обеспокоенность по поводу внешней экономической ситуации.
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