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  • 01.05.25, 15:00

TikTok построит в Финляндии дата-центр стоимостью миллиард евро

TikTok, китайский сервис для создания и просмотра коротких видео, планирует инвестировать миллиард евро в строительство дата-центра в Финляндии, чтобы переместить туда данные европейских пользователей, подтвердил представитель TikTok в интервью Yahoo Finance.
Год назад в Вашингтоне протестовали против запрета TikTok, теперь компания принимает меры по защите данных.
  • Год назад в Вашингтоне протестовали против запрета TikTok, теперь компания принимает меры по защите данных.
  • Foto: Annabelle Gordon, CNP/Scanpix
TikTok, принадлежащий китайской компании Bytedance, подозревают в том, что китайское правительство может получить доступ к данным европейских пользователей приложения. В Европе у TikTok более 175 миллионов пользователей.
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