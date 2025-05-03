Деловые ведомости
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  • 04.05.25, 11:00

Уоррен Баффет уходит с поста главы Berkshire Hathaway

Уоррен Баффет, бессменный руководитель Berkshire Hathaway, объявил на ежегодном собрании акционеров, что к концу года передаст пост генерального директора Грегу Эйблу.
Уоррен Баффет.
  • Уоррен Баффет.
  • Foto: Reuters/Scanpix
«Я думаю… что пришло время, когда Грег должен стать генеральным директором компании», – сказал Баффет. Его заявление было встречено продолжительными и громкими аплодисментами.
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