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  • 06.05.25, 16:12

Легендарный кирпичный завод стремится к прибыли. «Все признаки указывают на это»

Два года назад, закрыв свою основную производственную линию, завод по производству кирпичей в Азери зафиксировал убыток в 1,3 миллиона евро при обороте почти 8 миллионов евро, но надеется вернуться к прибыли в этом году.
Возобновление производства связано с геополитическими событиями, сообщил Маргус Пуусепп, генеральный директор завода.
  • Возобновление производства связано с геополитическими событиями, сообщил Маргус Пуусепп, генеральный директор завода.
  • Foto: Heikki Avent/Wienerberger
Завод Азери, входящий в состав австрийского концерна Wienerberger, прекратил производство в августе 2023 года из-за потери российского рынка. До эскалации войны в Украине рынок России составлял 70% от общего объема продаж компании, поэтому возобновление производства зависит от геополитических событий, сообщил генеральный директор Wienerberger в Эстонии Маргус Пуусепп.
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