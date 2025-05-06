Легендарный кирпичный завод стремится к прибыли. «Все признаки указывают на это»
Два года назад, закрыв свою основную производственную линию, завод по производству кирпичей в Азери зафиксировал убыток в 1,3 миллиона евро при обороте почти 8 миллионов евро, но надеется вернуться к прибыли в этом году.
Возобновление производства связано с геополитическими событиями, сообщил Маргус Пуусепп, генеральный директор завода.
Foto: Heikki Avent/Wienerberger
Завод Азери, входящий в состав австрийского концерна Wienerberger, прекратил производство в августе 2023 года из-за потери российского рынка. До эскалации войны в Украине рынок России составлял 70% от общего объема продаж компании, поэтому возобновление производства зависит от геополитических событий, сообщил генеральный директор Wienerberger в Эстонии Маргус Пуусепп.
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Компания Wienerberger, остановившая в прошлом году работу завода в Азери и уволившая 46 человек, сосредоточилась на продажах. Производство в Азери может не возобновиться до открытия восточного рынка, сообщил директор компании Маргус Пуусепп.
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