Финляндию наказали за вылов лосося в рамках научных исследований

«В чем я виноват?» – спрашивает Тийт Соосаар, один из двух владельцев эстонских ферм по выращиванию угрей. За последние годы он не раз находил в своем почтовом ящике письма с угрозами. В них обещают устроить отключение электричества на его ферме, сломать генератор или совершить что-то еще зловредное.