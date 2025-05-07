Финляндию наказали за вылов лосося в рамках научных исследований

Европейская комиссия посчитала, что Финляндия провела исследование больше в интересах рыболовов, чем науки.
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Вылов лосося в Балтийском море на коммерческой основе запрещен из-за его малочисленности. Странам выделяется квота на лосося, прилов которого в других промыслах неизбежен. «Целенаправленный вылов разрешен только в научных целях», – говорится в постановлении о квотах, установленных в прошлом году.
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«В чем я виноват?» – спрашивает Тийт Соосаар, один из двух владельцев эстонских ферм по выращиванию угрей. За последние годы он не раз находил в своем почтовом ящике письма с угрозами. В них обещают устроить отключение электричества на его ферме, сломать генератор или совершить что-то еще зловредное.
Читатели интересовались, комментирую ли я продовольственный сектор, особенно сейчас, когда птичий грипп привел к росту цен на яйца в США. Я отвечу: это сложный сектор для инвестора, чтобы заработать деньги.
PRFoods вполне может претендовать на звание «разочарование года», успешно стартовавшая публичная компания сейчас в тяжелом положении. О том, как так вышло, рассказал участниками инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» возглавлявший PRFoods многие годы Индрек Касела.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.