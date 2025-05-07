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  • 07.05.25, 13:59

Финляндию наказали за вылов лосося в рамках научных исследований

Финны организовали научное исследование, в ходе которого ловили лосося в Балтийском море, и Брюссель лишил их за это квоты.
Европейская комиссия посчитала, что Финляндия провела исследование больше в интересах рыболовов, чем науки.
  • Европейская комиссия посчитала, что Финляндия провела исследование больше в интересах рыболовов, чем науки.
  • Foto: dpa/Scanpix
Вылов лосося в Балтийском море на коммерческой основе запрещен из-за его малочисленности. Странам выделяется квота на лосося, прилов которого в других промыслах неизбежен. «Целенаправленный вылов разрешен только в научных целях», – говорится в постановлении о квотах, установленных в прошлом году.
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