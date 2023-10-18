    Еврокомиссия хочет уменьшить квоту на ловлю рыбы в Балтийском море

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    Европейская Комиссия предлагает существенно уменьшить годовые квоты на вылов рыбы в Балтийском море, пишет rus.err.ee.

    «Европейская Комиссия предлагает уменьшить квоту на вылов в Рижском заливе на 20%, ученые говорили про 17%. Но еще большее сокращение коснется открытого моря – ученые считают, что квоту следовало бы уменьшить процентов так на 40, но Еврокомиссия предлагает сокращение на 60%. Так что эти решения сильно скажутся на эстонских рыбаках», – говорит председатель Союза рыбаков Эстонии Март Ундрест.
    Если отвечающие за рыболовство министры стран ЕС одобрят на следующей неделе это предложение, действующая сейчас квота в 55 000 тонн будет урезана на 11 000 тонн.
    В основе грядущих решений лежат рекомендации ихтиологов, по мнению которых запасы салаки в Балтийском море невелики, однако рыбаки с ними не согласны.
    «Мы, рыбаки Сааремаа, никак не можем сказать, что рыбы в море мало – нет, наоборот, ее сейчас много. Такие сокращения, как, например, предложенное для Ботнического залива, просто немыслимы. Там считают нужным уменьшить вылов почти в сто раз. Если где-то придется на год или на два пришвартовать все суда и остановить все цепи поставок, то огромное негативное воздействие таких решений на жизнь прибрежных сообществ может оказаться необратимым», – отметил предприниматель Арне Салонг.

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