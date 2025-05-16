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  • 16.05.25, 16:00

Назван лучший руководитель в Эстонии

На Пярнуской конференции по управлению был объявлен лучший руководитель Эстонии – им стал председатель правления Hansa Grupp Неэме Таммис.
Председатель правления Hansa Grupp Неэме Таммис.
  • Председатель правления Hansa Grupp Неэме Таммис.
  • Foto: Raul Mee
«Большое спасибо всем за это признание, – сказал Таммис, получая награду. – Некоторые спрашивают, бывает ли руководителям холодно, одиноко и пусто. Ответ – без стыда – да, бывает. Но именно поэтому особенно важно, когда твои люди так о тебе отзываются – и дети с супругой».
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