Назад 16.05.25, 16:00 Назван лучший руководитель в Эстонии На Пярнуской конференции по управлению был объявлен лучший руководитель Эстонии – им стал председатель правления Hansa Grupp Неэме Таммис.

Председатель правления Hansa Grupp Неэме Таммис.

Foto: Raul Mee

«Большое спасибо всем за это признание, – сказал Таммис, получая награду. – Некоторые спрашивают, бывает ли руководителям холодно, одиноко и пусто. Ответ – без стыда – да, бывает. Но именно поэтому особенно важно, когда твои люди так о тебе отзываются – и дети с супругой».