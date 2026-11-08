Сформировать правительство Израиля поручили конкуренту Нетаньяху

Инвесторы внимательно следят за выборами, которые проходят 27 октября, поскольку возможное поражение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может снизить политические риски как для страны, так и для всего Ближнего Востока, сообщают Reuters и Associated Press.
Израиль нанес массированные авиаудары по Ливану, после чего поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» заявила о новых ударах по Израилю. По данным министерства здравоохранения Ливана, погибли не менее 182 человек. Генсек ООН осудил атаку и предупредил, что эскалация ставит под угрозу перемирие между США и Ираном.
Во вторник в Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным, в крайне напряженной борьбе за победу сошлись избирательный блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиция во главе с Гади Айзенкотом.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.